Представлен список телефонов горячей линии по вопросам лекарственного обеспечения в Алматы

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Алматы. 6 июля. КазТАГ — Представлен список телефонов горячей линии по вопросам лекарственного обеспечения в Алматы, передает корреспондент агентства.

«Телефоны горячей линии по вопросам лекарственного обеспечения: +7 (775) 882-52-00; +7 (775) 882-53-92; +7 (775) 882-53-12; +7 (775) 882-54-16. При возникновении вопросов по лекарственным препаратам, просим обращаться по вышеуказанным телефонам», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале StopCov Almaty в понедельник.

Режим работы телефонов горячей линии: с понедельника по пятницу с 09.00 до 18.00.

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