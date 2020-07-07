Цой: Острый дефицит медработников в РК наблюдается в Атырау и Мангистау

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Нур-Султан. 7 июля. КазТАГ – Валентина Владимирская. В Казахстане острый дефицит медицинских работников наблюдается в Атырау и Мангистау, заявил министр здравоохранения РК Алексей Цой.

«В основном, острый дефицит медицинских работников сейчас в Атырау, Мангистау», — сказал Цой на онлайн-брифинге, во вторник.

По его словам, министерством планируется направление медицинских работников туда, где самый большой дефицит.

«Сейчас у нас идет мобилизация. Возмещение в столице или в других областных центрах осуществляется больше за счет работников вузов, мобилизации резидентов. Регионы стараются самостоятельно обеспечивать свои потребности в медицинских работниках. Там, где они не справляются или у них есть острый дефицит, где нет медицинских колледжей и вузов, которые могут дополнительно предоставить медицинских работников, туда мы (минздрав – КазТАГ) направляем», — пояснил Цой.

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