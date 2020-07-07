Режиссер Акан Сатаев возглавил «Казахфильм»

Алматы. 7 июля. КазТАГ – Известный казахстанский кинорежиссер Акан Сатаев возглавил киностудию «Казахфильм», сообщает пресс-служба министерства культуры и спорта РК.

«Приказом министра культуры и спорта президентом АО «Казахфильм» имени Шакена Айманова» назначен Акан Сатаев», — говорится в сообщении во вторник.

Сатаев – казахстанский кинорежиссер, актер, сценарист и продюсер. Основатель Киностудии SataiFilm. Заслуженный деятель Казахстана, лауреат Государственной премии Республики Казахстан. В его фильмографии такие картины, как «Томирис», «Дорога к матери», «Бауыржан Момышулы» и «Войско Мын Бала».