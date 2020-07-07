Нур-Султан. 7 июля. КазТАГ – Штормовые предупреждения объявлены на среду в Нур-Султане и четырех областях, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет».

«8 июля в Акмолинской области местами ожидается гроза. В Кокшетау ночью и утром 8 июля ожидается гроза. В Нур-Султане днем 8 июля ожидается гроза», — говорится в распространенном во вторник штормовом предупреждении.

Вероятность штормового предупреждения оценивается в 85-90%.

«8 июля в Костанайской области местами ожидается гроза. Ночью и утром местами туман», — сказано в сообщении.

Вероятность шторма – 90-95%.

«Днем 8-10 июля на юге Западно-Казахстанской, Атырауской областей сохраняется очень сильная жара 40-42 градуса», — предупредили синоптики.

Вероятность штормового предупреждения составляет 90-95%.