Нур-Султан. 7 июля. КазТАГ – Двоих вице-министров освободили от должностей в Казахстане, сообщает пресс-служба премьер-министра РК.

«Постановлением правительства РК Жунусбекова Мадина Сериковна освобождается от должности вице-министра национальной экономики РК», — говорится в сообщении во вторник.

Жунусбекова родилась в Алматы. Окончила МГУ им. М.В. Ломоносова, университет Париж I Пантеон – Сорбонна, университета Пантеон — Ассас.

Трудовую деятельность начала в 2010 году. Работала в коммерческом секторе, Секретариате руководителя администрации президента РК и канцелярии премьер-министра РК. На должность вице-министра национальной экономики была назначена в апреле 2018 года.

«Постановлением правительства РК Мукушев Нариман Нурланович освобождается от должности вице-министра труда и социальной защиты населения РК», — отмечается в сообщении.

Мукушев родился 9 мая 1984 года в Карагандинской области. Окончил университет имени Сулеймана Демиреля, Международную академию бизнеса.

Трудовую деятельность начал в 2006 году. В различные годы работал в коммерческих структурах. С ноября 2014 по июнь 2018 года занимал должность управляющего директора в АО «Казпочта». В июне 2018 года был назначен вице-министром труда и социальной защиты населения РК.