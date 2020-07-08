Что будет с экономикой, инвесторами и парой доллар-тенге?

Не только в Казахстане, но и в США, с их взрывным ростом фондового рынка, еще не полной мере проявились все последствия пандемии

Шокирующие ожидания: Юрий Мазур, руководитель отдела анализа данных CEX.IO Broker, уверен, что всего лишь две недели повторного карантина отсрочат восстановление экономики Казахстана по крайней мере до конца 2021 года.

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– Мы ожидали, что наступит новая реальность, экономика и рынки будут восстанавливаться, но Казахстан ушёл на повторный карантин. Чем это грозит экономике? Какие последствия ожидать?

– Повторный карантин может нанести серьезный удар по экономике Казахстана. Введение строгих ограничений на передвижение и нахождение в общественных местах приведет к тому, что часть промышленных предприятий перейдет на ограниченный режим работы или остановится совсем. Организации сферы обслуживания — рестораны, кафе, парикмахерские и другие будут временно закрыты, многие из них из кризиса не выйдут и будут вынуждены закрыться. Снижение объемов производства незамедлительно скажется на сокращении ВВП. Также потенциально повысится инфляция. И если ранее правительство РК прогнозировало годовой рост инфляции до 4-6%, то уже в июне показатель был скорректирован до 7%, а введение карантина будет способствовать его росту до уровня 10-12%. Тенге вероятно просядет по отношению к иностранным валютам. В целом введение карантина ощутимо притормозит Казахстан в экономическом развитии. И если ранее правительство заявляло, что страна выйдет на докризисный показатель развития к середине 2021 года, то еще две недели жесткого карантина отсрочат восстановление экономики по крайней мере до конца 2021 года.

– Как поведут себя компании, которые торгуются на KASE? Не проиграли ли инвесторы, вложившись, например, в SPO Казатомпрома?

– Cкорее всего, компании, акции которых торгуются на KASE, захотят просто переждать этот период. Конечно, акции многих компаний упадут в цене, что уже происходит на фондовом рынке, но биржа старается не допустить массового ухода компаний. К примеру, как один из возможных вариантов нивелирования рисков, биржа ввела ограниченный режим работы. Это значит, что с 7 по 17 июля торги на KASE будут проходить до 15.00 по времени Нур-Султана.

Что касается инвесторов, вложивших деньги в казахстанские компании, то определенный проигрыш, связанный с падением цен на акции, конечно, будет. К примеру, акции компании Казатомпром уже потеряли в стоимости с начала июля. И хотя в пятницу, 3 июля, торги на KASE завершились позитивно, и акции компании выросли на 0,55%, но это еще не говорит ни о чем. В ближайшее время, по понятным причинам, возможно снижение стоимости акций промышленных компаний Казахстана.

– Можно ли считать бесподобным американский рынок акций, ведь он растёт вопреки всему, даже отчётности компаний? Не означает ли это то, что надувается мыльный пузырь? Как сориентироваться инвесторам: будут акции расти дальше или все-таки произойдёт схлопывание? Что будет триггером для этого?

– Невозможно сравнивать американский фондовый рынок и казахстанский. В Америке реализуется политика «вертолетных денег». То есть, ФРС проводит повышенную допэмиссию, и выпущенный объем денег зачастую ничем не подкреплен. Конечно есть вероятность, что фондовый рынок США в итоге превратится в пузырь, который лопнет с наступлением второй волны коронавируса и возможными проблемами с поставками товаров и оказанием услуг, однако такой сценарий плачевен для всех без исключения и я думаю этого не допустят. Экономика США тяжело переживает кризис, но запас прочности там довольно велик. Естественно, что денежные вливания в компании повышают стоимость акций, но не решают проблем глобально. Поэтому я бы не стал считать фондовый рынок Америки бесподобным. Там тоже все не очень радужно.

– Какие привлекательные возможности для инвесторов сегодня есть? Они традиционны или появились новые?

– На мой взгляд, наиболее привлекательной и инновационной возможностью для инвестиций является развитие цифрового майнинга. Правительство РК заявило, что намерено привлечь 300 млрд. тенге инвестиций на развитие сектора цифрового майнинга, и это, пожалуй, очень хорошая инвестиция. Рынок майнинга криптовалют будет развиваться. Этот факт, по-моему, уже ни у кого не вызывает сомнения, учитывая, что Казахстан входит в пятерку стран с самым развитым майнингом. Правительство страны намерено создать благоприятные условия для майнинговых центров, вычислительные мощности которых будут использоваться как отечественными компаниями, так и сдаваться в аренду майнерам из других стран. Думаю, это хороший вариант для вложения средств.

– А поскольку казахстанцы очень часто инвестируют в доллар и евро, можете дать прогноз на валютный курс? Тем более, впереди маячит август в Казахстане, когда тенге приходится несладко.

– Безусловно, курс иностранных валют пойдет вверх. Это происходит и сегодня. К примеру, по состоянию на воскресенье, 5 июля, доллар США стоит 405 тенге, хотя в конце июня цена не превышала 402 тенге. Курс евро составляет 457 тенге, но на начало месяца составлял 454-455 тенге. Учитывая текущую ситуацию, с очень высокой долей вероятности можно предположить, что курс иностранных валют по отношению к тенге будет расти, однако, как мы указывали ранее, экономический эффект от карантина имеет глобальный характер и его кумулятивный эффект в том числе на основные клиринговые валюты крайне сложно рассчитать.

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