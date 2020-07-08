Что будет с экономикой, инвесторами и парой доллар-тенге?

Интервью 74 0
Не только в Казахстане, но и в США, с их взрывным ростом фондового рынка, еще не полной мере проявились все последствия пандемии

Шокирующие ожидания: Юрий Мазур, руководитель отдела анализа данных CEX.IO Broker, уверен, что всего лишь две недели повторного карантина отсрочат восстановление экономики Казахстана по крайней мере до конца 2021 года.

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Юрий Мазур– Мы ожидали, что наступит новая реальность, экономика и рынки будут восстанавливаться, но Казахстан ушёл на повторный карантин. Чем это грозит экономике? Какие последствия ожидать?

– Повторный карантин может нанести серьезный удар по экономике Казахстана. Введение строгих ограничений на передвижение и нахождение в общественных местах приведет к тому, что часть промышленных предприятий перейдет на ограниченный режим работы или остановится совсем. Организации сферы обслуживания — рестораны, кафе, парикмахерские и другие будут временно закрыты, многие из них из кризиса не выйдут и будут вынуждены закрыться. Снижение объемов производства незамедлительно скажется на сокращении ВВП. Также потенциально повысится инфляция. И если ранее правительство РК прогнозировало годовой рост инфляции до 4-6%, то уже в июне показатель был скорректирован до 7%, а введение карантина будет способствовать его росту до уровня 10-12%. Тенге вероятно просядет по отношению к иностранным валютам. В целом введение карантина ощутимо притормозит Казахстан в экономическом развитии. И если ранее правительство заявляло, что страна выйдет на докризисный показатель развития к середине 2021 года, то еще две недели жесткого карантина отсрочат восстановление экономики по крайней мере до конца 2021 года.

Как поведут себя компании, которые торгуются на KASE? Не проиграли ли инвесторы, вложившись, например, в SPO Казатомпрома?

Черновик министра Даленова Черновик министра Даленова
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– Cкорее всего, компании, акции которых торгуются на KASE, захотят просто переждать этот период. Конечно, акции многих компаний упадут в цене, что уже происходит на фондовом рынке, но биржа старается не допустить массового ухода компаний. К примеру, как один из возможных вариантов нивелирования рисков, биржа ввела ограниченный режим работы. Это значит, что с 7 по 17 июля торги на KASE будут проходить до 15.00 по времени Нур-Султана.

Что касается инвесторов, вложивших деньги в казахстанские компании, то определенный проигрыш, связанный с падением цен на акции, конечно, будет. К примеру, акции компании Казатомпром уже потеряли в стоимости с начала июля. И хотя в пятницу, 3 июля, торги на KASE завершились позитивно, и акции компании выросли на 0,55%, но это еще не говорит ни о чем. В ближайшее время, по понятным причинам, возможно снижение стоимости акций промышленных компаний Казахстана.

Можно ли считать бесподобным американский рынок акций, ведь он растёт вопреки всему, даже отчётности компаний? Не означает ли это то, что надувается мыльный пузырь? Как сориентироваться инвесторам: будут акции расти дальше или все-таки произойдёт схлопывание? Что будет триггером для этого?

– Невозможно сравнивать американский фондовый рынок и казахстанский. В Америке реализуется политика «вертолетных денег». То есть, ФРС проводит повышенную допэмиссию, и выпущенный объем денег зачастую ничем не подкреплен. Конечно есть вероятность, что фондовый рынок США в итоге превратится в пузырь, который лопнет с наступлением второй волны коронавируса и возможными проблемами с поставками товаров и оказанием услуг, однако такой сценарий плачевен для всех без исключения и я думаю этого не допустят. Экономика США тяжело переживает кризис, но запас прочности там довольно велик. Естественно, что денежные вливания в компании повышают стоимость акций, но не решают проблем глобально. Поэтому я бы не стал считать фондовый рынок Америки бесподобным. Там тоже все не очень радужно.

Какие привлекательные возможности для инвесторов сегодня есть? Они традиционны или появились новые?

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– На мой взгляд, наиболее привлекательной и инновационной возможностью для инвестиций является развитие цифрового майнинга. Правительство РК заявило, что намерено привлечь 300 млрд. тенге инвестиций на развитие сектора цифрового майнинга, и это, пожалуй, очень хорошая инвестиция. Рынок майнинга криптовалют будет развиваться. Этот факт, по-моему, уже ни у кого не вызывает сомнения, учитывая, что Казахстан входит в пятерку стран с самым развитым майнингом. Правительство страны намерено создать благоприятные условия для майнинговых центров, вычислительные мощности которых будут использоваться как отечественными компаниями, так и сдаваться в аренду майнерам из других стран. Думаю, это хороший вариант для вложения средств.

А поскольку казахстанцы очень часто инвестируют в доллар и евро, можете дать прогноз на валютный курс? Тем более, впереди маячит август в Казахстане, когда тенге приходится несладко.

– Безусловно, курс иностранных валют пойдет вверх. Это происходит и сегодня. К примеру, по состоянию на воскресенье, 5 июля, доллар США стоит 405 тенге, хотя в конце июня цена не превышала 402 тенге. Курс евро составляет 457 тенге, но на начало месяца составлял 454-455 тенге. Учитывая текущую ситуацию, с очень высокой долей вероятности можно предположить, что курс иностранных валют по отношению к тенге будет расти, однако, как мы указывали ранее, экономический эффект от карантина имеет глобальный характер и его кумулятивный эффект в том числе на основные клиринговые валюты крайне сложно рассчитать.

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© ZONAkz, 2020г. Перепечатка запрещена. Допускается только гиперссылка на материал.

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