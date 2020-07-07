Назначен новый вице-министр национальной экономики Казахстана

Нур-Султан. 7 июля. КазТАГ – Айгуль Шаимова назначена на должность вице-министра национальной экономики Казахстана, сообщает пресс-служба премьер-министра РК.

«Постановлением правительства РК Шаимова Айгуль Амантаевна назначается на должность вице-министра национальной экономики РК», — говорится в сообщении во вторник.

Шаимова родилась в 1979 году в селе Мариновка Целиноградской области. Окончила Евразийский университет им. Л. Гумилева, Академию финансовой полиции, Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ.

В разные годы работала в Агентстве финансовой полиции РК, Агентстве РК по борьбе с экономической и коррупционной преступностью, генеральной прокуратуре РК,

В 2013-2014 гг. занимала должность заместителя заведующего Ситуационным центром Совета Безопасности Республики Казахстан.

В 2014-2016 гг. — руководитель аппарата Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции.

В 2016 году — вице-министр по делам государственной службы Республики Казахстан.

С сентября 2016 года по июль 2019 года занимала должность заместителя председателя Агентства РК по делам государственной службы и противодействию коррупции. С июля 2019 года временно занимала должность вице-министра национальной экономики на период учебного отпуска Жунусбековой Мадины Сериковны.