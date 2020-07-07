Куда ушли выделенные минздраву на борьбу с коронавирусом Т114 млрд, рассказал Цой

Нур-Султан. 7 июля. КазТАГ – Мадина Алимханова. Министр здравоохранения Казахстана Алексей Цой рассказал, куда ушли Т114 млрд, выделенные минздраву на предупреждение распространения коронавирусной инфекции (КВИ).

«В целях предупреждения распространения КВИ всего министерству здравоохранения было выделено средств на сумму Т114,826 млрд. Из них Т40,58 млрд – из резерва правительства. Конкретно Т21,184 млрд – на приобретение средств индивидуальной защиты, Т2,3 млрд – закуп лекарственных средств и медицинских изделий, Т2,5 млрд – на закуп лабораторного оборудования, тест-систем для определения коронавируса, Т100 млн – на закуп услуги по разработке и выпуску наборов реагентов для выявления коронавируса, Т13,7 млрд – услуги по оказанию лабораторных исследований методом ПЦР, Т310 млн – закуп аппаратов искусственной вентиляции легких отечественного производства для оснащения автомобилей скорой медицинской помощи, Т131 млн – на эвакуацию граждан», — сказал Цой на брифинге во вторник.

При этом он отметил, что из республиканского бюджета было выделено Т74 млрд.

«Из средств республиканского бюджета Т74 млрд выделено, Т19,5 млрд – на медицинские услуги, оказанные в инфекционных, провизорных и карантинных стационарах, Т40,4 млрд – на стимулирование работников, задействованных в проведении карантинных мероприятий, Т14,8 млрд – на создание трех быстровозводимых комплексов для размещения инфекционных больниц в Нур-Султане, Шымкенте и Алматы», — добавил он.