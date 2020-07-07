Акимат Нур-Султана в ответ на вопросы СМИ о фейерверке скинул ссылку в Instagram

Нур-Султан. 7 июля. КазТАГ – Акимат Нур-Султана в ответ на вопросы СМИ о фейерверке, запущенном 6 июля скинул ссылку в Instagram, передает корреспондент агентства.

«Салют в День столицы был запланирован в начале года, спонсорами были закуплены материалы, определены места. Данный фейерверк был предназначен для поднятия настроения горожан, поддержки медработников, которые стоят на передовой в борьбе с коронавирусом», — говорится в сообщении управления культуры Нур-Султана по ссылке, которую разослали во вторник журналистам.

Ссылку представители акимата скинули «в ответ» на многочисленные вопросы, которые задаются в чате Службы центральных коммуникаций (СЦК) в адрес акима Нур-Султана Алтая Кульгинова, брифинг которого запланирован на 7 июля.

Вот некоторые вопросы журналистов Кульгинову, на которые «ответ» представители акимата «заранее» скинули до пресс-конференции:

«Сколько стоят салюты, запущенные ко Дню столицы? Была информация о том, что они были запущены за Счет средств бизнеса. Не рассматривали ли вы вариант потратить их на закуп лекарств, помощь нуждающимся в условиях сложившейся ситуации?»

«Салют вызвал негативный резонанс в обществе – что вы скажете по этому поводу?»

«Накануне вы сообщили, что салют в столице проведен на спонсорские деньги. Когда спонсоры пришли в акимат с этой идеей, по какой причине вы не отказались от нее? Какую сумму в итоге потратили на салют спонсоры? Видели ли вы возмущения казахстанцев по этому поводу и требование, чтобы вы подали в отставку? И как вы к этому относитесь? Вы подадите в отставку?»

Поинтересовалось по поводу салюта у Кульгинова и агентство КазТАГ: «Фейерверк 6 июля вызвал негативный резонанс среди казахстанцев – он был организован на фоне коронавируса, смертей от COVID-19 и пневмонии, многие сообщали о том, что еще не смогли похоронить близких из-за отсутствия справок, притом, что президент Токаев не стал 6 июля поздравлять казахстанцев с Днем столицы – объясните казахстанцам, зачем был нужен этот фейерверк в такой ситуации и для кого он предназначался?»

Решение властей столицы ограничиться ссылкой в Instagram вместо ответов на вопросы уже вызвало возмущение среди журналистов, которые требуют от Кульгинова ответить на все поставленные вопросы по поводу фейерверка на пресс-конференции.

Журналисты продолжают задавать вопросы:

«Будет ли акимат столицы привлечен к ответственности за нарушение закона «О здоровье народа и системе здравоохранения». Согласно закону, соблюдение режима тишины для всех граждан: в рабочие дни — с 22.00 до 09.00, в выходные и праздничные дни — с 23.00 до 10.00. Как известно, салют прогремел 6 июля после 23 часов и продолжался в течение 10 минут»

«Прошу обязательно задать Кульгинову вопрос коллег о фейерверке. Потому что у меня тоже такой же вопрос!»

«Без вопросов про салют зачем вообще этот брифинг. Не хочет отвечать – не надо было устраивать»

Редакция МИА КазТАГ тоже задала уточняющий вопрос:

«Данный фейерверк был предназначен для поднятия настроения горожан, поддержки медработников, которые стоят на передовой в борьбе с коронавирусом», — заявили 7 июля в акимате. Вопрос: и как успехи? Отследили настроения граждан? Им понравилось?»

Брифинг Кульгинова запланирован на 15.00, на момент подготовки данного материала до него осталось менее часа.