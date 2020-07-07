Работающие с бессимптомными носителями COVID-19 врачи не получат надбавок – минздрав РК

Нур-Султан. 7 июля. КазТАГ – Мадина Алимханова. Врачи, осуществляющие лечение бессимптомных носителей COVID-19, не получат надбавок, заявила вице-министр здравоохранения РК Ажар Гиният.

«Конкретно те врачи, которые работают с бессимптомными пациентами по КВИ, им надбавок на сегодняшний день не предусмотрено. Это считается не особо заразные пациенты и по алгоритму лечения к данным пациентам не нужно ходить, идти в очаг, они только консультируются по телефону», — сказала Гиният на брифинге во вторник.

При этом она отметила, что вопрос о надбавках для врачей и медперсонала поликлиник в настоящее время рассматривается министерством.

«Что касается врачей и медицинского персонала в целом, которые работают в поликлинике, на сегодняшний день это рассматривается как надбавки за вредность по инфекционным болезням, так как сегодня многие поликлиники развернули провизорные стационары, ездят в очаг, работают, лечат на дому, поэтому данный вопрос сейчас рассматривается министерством, будут ли надбавки», — добавила Гиният.