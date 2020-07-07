Почти 21 тыс. упаковок лекарств изъято у спекулянтов 6 июля — МЗ РК

Астана. 7 июля. КазТАГ – Валентина Владимирская. За 6 июля полиция изъяла у спекулянтов 20 884 упаковке лекарств, заявил министр здравоохранения РК Алексей Цой.

«За 6 июля в полицию доставлено 46 человек, у которых было изъято 20 884 упаковки лекарств, в том числе глюкоза – 2 тыс. упаковок, аспирин – 2,2 тыс. упаковок парацетамол — 654 упаковки, цефтриаксоан — 684 ампулы и так далее (которые они намеревались незаконно продать по завышенным ценам — КазТАГ», — озвучил Цой данные, предоставленные министерства внутренних дел РК, на онлайн-брифинге по вопросам борьбы с коронавирусной инфекцией, во вторник.

По его словам, столичными полицейскими задержан автомобиль, багажник которого был заполнен медикаментами, которые владелец намеревался продать по завышенной цене на общую сумму свыше Т1 млн. Всего в машине было 689 упаковок лекарств: препаратов цефтриаксон, ингавирин, сумамед, эуфиллин и других.

Также, в Шымкенте предприимчивая женщина организовала незаконную торговлю в частном доме. В ходе осмотра, в неприспособленном помещении изъято 229 видов медикаментов в 10459 упаковках: ингавирин и другие препараты для лечения ОРВИ. Данные препараты хранились в антисанитарных условиях без холодильника.

Также, в городе Жетысай Туркестанской области выявлен факт продажи в одни руки 336 упаковок цефтриаксона на Т400 тыс.

«В Атырау торговля по завышенным ценам медикаментами осуществлялась из косметологической клиники, без лицензии на такой род деятельности. Нелегальный бизнес был организован владельцем клиники, при этом стоимость препаратов превышала реальную в несколько раз. К примеру, при стоимости ингавирина — Т5 тыс. его реализовывали в три раза дороже, стоимость парацетамола превышала его официальная стоимость в 10 раз. Всего в клинике было изъято более 10 тыс. упаковок», — сказал министр.

Факты незаконной реализации лекарств выявлены в городах Нурсултан, Алматы, Шымкент, в Актюбинской, Атырауской, Восточно-Казахстанской и практически всех областях Казахстана, добавил Цой.