Шымкент. 7 июля. КазТАГ – Свыше Т3,4 млрд просят на 2020-2023 годы на обеспечение работы акима Шымкента, передает корреспондент агентства.

«Расходы по бюджетной программе «Услуги по обеспечению деятельности акима города республиканского значения, столицы» (в тысячах тенге – КазТАГ): 2020 — 931 478, 2021 — 1 023 187, 2022 — 738 579, 2023 — 752 878», — говорится в проекте бюджетной программы, представленной аппаратом акима Шымкента.

Также в документе указана сумма расходов за 2019 год – Т405 718,9 тыс.

«Расходы направлены на содержание административных государственных служащих и внештатных работников, для максимально эффективного выполнения возложенных функций и задач, также, приобретение прочих запасов и основных средств, обслуживание и ремонт прочих основных средств», — сказано описании бюджетной программы.

Напомним, что акимом Шымкента с января 2020 года является Мурат Айтенов.