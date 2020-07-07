В ближайшие трое суток в ряде регионов РК ожидается град, в ряде областей – сильная жара

Нур-Султан. 7 июля. КазТАГ – В ближайшие трое суток в ряде регионов Казахстана ожидается град, в ряде областей – сильная жара, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет».

«Неустойчивый характер погоды сохранится на большей части территории Казахстана, пройдут кратковременные дожди с грозами, местами возможен град, на востоке в начале периода местами сильный дождь, туман», — говорится в распространенном во вторник прогнозе погоды на 7-9 июля.

Местами ожидается усиление ветра, на юге с пыльными бурями

«Температура воздуха по республике постепенно повышается, а на западе и юге местами сильная жара», — предупредили синоптики.