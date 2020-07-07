Уволенного после видео о непригодных перчатках хирурга повысили в Туркестанской области

Нур-Султан. 7 июля. КазТАГ – Мадина Алимханова. Рассказавший о непригодных медицинских перчатках хирург Кайрат Сейдуалиев получил повышение в должности в Туркестанской области, сообщил министр здравоохранения Казахстана Алексей Цой.

«Есть случаи, когда в отдельных регионах наши медработники подвергаются гонениям, здесь четко все регулируется законодательством, в каждом конкретном случае это рассматривается, есть резонансные случаи, о которых мы говорим. Все это обсуждается. Как пример, недавно у нас был случай в Туркестанской области, когда доктор, показав ролик о том, что рвутся перчатки, был уволен. Был такой резонанс. Здесь мы тоже разбирались с нашими коллегами на местах. Данный доктор переведен в другую клинику на повышение, стал заведующим отделением», — сказал Цой на брифинге во вторник, отвечая на вопрос МИА КазТАГ.

При этом министр отметил, что перчатки были предоставлены в рамках гуманитарной помощи, а размер перчаток был меньше, чем у снявшего ролик врача.

Напомним, 2 июля стало известно, что хирург больницы имени Абая Келесского района Туркестанской области Кайрат Сейдуалиев, разместивший в соцсетях ролик о непригодных к использованию медицинских перчатках, лишился работы. На распространенном ранее видео Сейдуалиев открыто рассказывает, какие перчатки им выдали для проведения операций. По его словам, они рассыпаются, стоит их просто взять в руки. Так и не добившись нормальных средств индивидуальной защиты от администрации больницы, врач снял видео и выложил его в соцсети, надеясь, что это не просто привлечет внимание, но и решит проблему, однако его затем уволили.