Казахстан – 100 лет назад. Июль 1920 года

По книге Данияра Ашимбаева и Виталия Хлюпина «Казахстан: история власти»

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2 июля 1920 г.

Ответ. секретарь Оренбургско-Тургайского губкома партии И. Акулов пишет письмо секретарям ЦК РКП(б) Н. Крестинскому и Е. Преображенскому о том, что в губернии «появилась довольно внушительная оппозиция. Ее взгляды [отражают] недовольство крестьян деятельностью продорганов, бюрократизмом. Из 153 делегатов прошедшей в конце июня губернской партконференции 50-60 человек поддержали эту позицию. Оппозиционерами провален на выборах И.Д. Мартынов (избран лишь кандидатом в члены губкома) и С. Котляр (еле прошел в заместители председателя губкома). В новом губкоме из 16 человек 4-5 оппозиционеры. Нужна «чистка» – нам предстоит разослать из губернии всех тех, кто заражает наши партийные ряды. Сделать это мы можем под видом командировок в ваше распоряжение… Смотря по обстоятельствам. Просим заметить на будущее время, что всех тех, кого мы будем посылать в Москву, в письмах о которых в заключении будет стоять «с коммунистическим приветом» – [это] работники от которых, по нашему мнению, ничего не получишь, кроме демагогии и карьеризма… Конференция показала также, что наши женщины-коммунистки настолько перегрызлись между собой, что среди них работа будет очень трудна и должна быть проведена приезжим работником. Дело дошло до самой низкой демагогии… Противопоставление работоспособных, якобы, пролетарок, неработоспособным интеллигенткам. В заключение, дорогой Алексеевич, о тов. Пестковском. Меня очень удивляет, почему Пестковский держится за Мюрата (прошлое этого типа я узнал от Котляра несколько дней тому назад). [Надо] поторопиться убрать Мюрата – он завоевывает здесь все большую популярность путем публичных выступлений».

4 июля 1920 г.

Очередное заседание КРВК отменено из-за отсутствия кворума. Решено оштрафовать неявившихся А. Айтиева и С. Арганчеева в размере 3-дневного заработка.

5 июля 1920 г.

Казоблбюро утвердило А. Айтиева зав. краевым отделом внутреннего управления. Зав. отделом народного образования утвержден С. Мендешев, заместителем – А. Кенжин, членом коллегии – К.Ю. Арунгазиев. А. Кулаков утвержден зав. земельным отделом, И. Мартынов – зав. продовольственным отделом, Галин – зав. краевым финансовым отделом. Заведывание статистическим отделом временно возложено на И.П. Крутилина. Состоявшееся решение о коллегии СНХ оставлено в силе, за исключением С. Ераса. Отдел труда и социального обеспечения разделен на два отдела.

7 июля 1920 г.

Казревком и Оренбургский губисполком постановили: Оренбургскую и Тургайскую губернии слить в Оренбургско-Тургайскую губернию. В которую входят: Тургайский, Иргизский, Актюбинский уезды Тургайской области, Темирский уезд Уральской области, Оренбургский, Покровский, Краснохолмский, Илецкий, Шарлыкский, Исаевский и Петровский районы Оренбургской губернии. Установлено, что общее направление деятельности Оренбургско-Тургайского губисполкома принадлежит Казревкому, в который должны войти два члена из числа ответственных оренбургских работников. До созыва губернского съезда Советов Оренбургский губисполком, пополняемый представителями Тургайской губернии, реорганизуется в Оренбургско-Тургайский губисполком.

8 июля 1920 г.

Казоблбюро назначило Арганчеева заместителем Пестковского на время поездки последнего в Москву. В состав бюро принят представитель Оренбургского губкома Акулов. Кулаков командирован в Москву, его заместителем в отделе оставлен Покровский, при котором создана временная коллегия в составе Сералина и Маслова.

Ответ. секретарь Оренбургско-Тургайского губкома партии И. Акулов пишет письмо в орготдел ЦК РКП(б): «[Из губернии] высылается группа, явно нетерпимая в нашей организации, группировавшаяся вокруг бывшего полковника Юрина – губвоенкома (интриган, исключен из РКП(б)). В эту авантюристическую оппозицию входили также: Чистосердов (зав. отделом управления губисполкома, бывший эсер, морально малоустойчивый), Кожихин (начальник губмилиции, бывший офицер, большой подхалим, замечен в злоупотреблениях алкоголем), Воздвиженский (бывший офицер и военный руководитель губвоенкомата), Распопов (бывший офицер, комендант Оренбургского укрепрайона)». Сообщает о своей полемике с Пестковским, который предлагает упразднить Оренбургско-Тургайскую губЧК и создать за ее счет Казахстанскую краевую ЧК. Акулов за сохранение Оренбургско-Тургайской губЧК и создание Краевой ЧК для остальных губерний. Вместе с тем, признает, что «работников-то в Казкрае – раз, два и обчелся».

8 июля 1920 г.

Семипалатинский губревком на части территории Усть-Каменогорского уезда сформировал Бухтарминский уездный ревком с центром в пос. Больше-Нарымский (председатель – Игошин) с задачей подавить начавшиеся крестьянско-казачьи волнения, 15 июля переросшие в массовое восстание. Главный лозунг – «Советская власть без коммунистов». Повстанцами создана «Народная армия» (руководитель – есаул Шишкин, начальник штаба и глава «временного комитета» – бывший офицер А. Бычков), которая разгромила отряд бывших красных партизан. Застрелился командир «Первого Алтайского полка Красных горных орлов» Н. Тимофеев. 15 августа 1920 г. восставшие заняли пос. Зыряновск. Оперативную «тройку» по подавлению восстания возглавил уполномоченный Сибревкома – председатель Усть-Каменогорского уревкома Н. Калашников. Ревком распущен 18 августа 1920 г. после подавления восстания частями 26-ой и 59-ой стрелковых дивизий. Часть «народной армии» и Бычков прорвались и ушли в сентябре 1920 г. в Монголию.

9 июля 1920 г.

КРВК утвердил состав Адаевского уездного ревкома, сформированного Г. Алибековым (председатель – Т. Альниязов).

В аппарате КРВК образован продовольственный отдел (временно, до приезда Мартынова и Бегимбетова, заведующий – Оренбургско-Тургайский губпродкомиссар Волгин).

Временно зам. председателя КРВК назначен С. Арганчеев. Временно зам. зав. земельным отделом КРВК утвержден Покровский. В коллегию земельного отдела введены М. Сералин и зав. земотделом Оренбургско-Тургайского губисполкома Маслов. А. Авдеев впервые упоминается в должности военного комиссара края. Березниковский утвержден зам. краевого военного комиссара. В военную комиссию КРВК введен В. Мюрат.

13 июля 1920 г.

В с. Новая Александровка Бузулукского уезда начальник формирования 9-й кавдивизии РККА А.В. Сапожков отказался подчиниться приказу командующего Заволжским военным округом об отстранении его от должности и объявил о создании из восставших частей 9-й кавдивизии, 1-й и 2-й Туркестанских кавдивизий (с 15 июля) «Первой Красной армии Правды». В состав армии входила «конная казахская батарея». Из приказа по войскам армии от 15 июля: «Ввиду раскола партии коммунистов-большевиков, в связи с неправильно введенным государственным правлением в России, которое в корне надорвало силу русского народа и пролетариата, красноармейцы… восстали, объявив вооруженный протест против всякого соглашения некоторых ответственных членов партии коммунистов с буржуазией и контрреволюционерами. Цель восстания – объединить все беднейшее рабоче-крестьянское население в одной идее, сломив слишком обуржуазившихся некоторых ответственных членов коммунистической партии под лозунгом «Вся власть Советов действительна по программе партии большевиков на основе Конституции!» Из воззвания Реввоенсовета штаба «армии»: «Мы заявляем вооруженный протест [против] нового господствующего класса, против новой советской буржуазии, негодных личностей, которые прикрываются маской коммунистов и защищаются этой партией… Мы хотим заставить правительство… увидеть те тюрьмы, битком набитые нами и изменить политику в образе правления страной». 17 июля в дер. Гришкино сформирован «Революционный Совет армии Правды» в составе: Сапожков, Долматов, Карякин, Будыкин. Основные лозунги «армии»: «Долой примазавшуюся к Советской власти белогвардейщину!», «Долой диктатуру Коммунистической партии!», «Да здравствует III Коммунистический Интернационал!», «Долой золотопогонников, лжекоммунистов, продовольственников!», «Да здравствует Рабоче-крестьянская власть!».

Из записки Л. Троцкого командующему Заволжским военным округом К. Авксентьевскому от 28 июля: «Виновники сверху донизу должны быть беспощадно покараны… Кара должна быть распространена не только на командный состав, но и на солдат». Армия Сапожкова захватила эшелон с 300 млн рублей, следовавший в Оренбург для финансирования, в том числе, Казревкома, в конце июля пыталась ворваться в гор. Уральск, в августе с большими потерями отступила в Новоузенские степи и вела полупартизанскую войну до осени 1920 г. В августе в Илекском уезде началось формирование «2-й армии Правды». Сапожков погиб в бою 6 сентября 1920 г. у озера Бак-Баул близ гор. Урды. Отделившийся от «армии Правды» отряд (до 2 тыс. бойцов) бывшего члена ВКП(б) коменданта гор. Бузулук В.А. Серова продолжил партизанские боевые действия на западе Казахстана. Его отряд состоял из трех полков и имел самоназвание «Восставшие группы «Воли Народа» (командующий – Серов, заместитель – Чипков); также был создан «Революционный Военный Совет» (председатель – Долматов, члены: Турсевич (Турсенин), Киреев, С.Н. Сарафанкин, Зелянский, Горин, Митрясов, секретарь – Мелькович), проведены перевыборы ряда волостных исполкомов в Уильском и Темирском уездах. 17-19 декабря 1921 г. «серовцы» занимали гор. Гурьев, а 18 января – 27 февраля 1922 г. уездный центр пос. Уил. Серов сдался властям 15 августа 1922 г. и по приговору Самарского губсуда в декабре 1923 г. расстрелян.

17 июля 1920 г.

Сибтаткирбюро при Сиббюро ЦК РКП(б) в лице секретаря А. Досова и представительство Казревкома при Сибревкоме в лице А. Джангильдина известили телеграммой на места о создании «Сибирской комиссии по созыву всеказахского съезда советов», назначив его председателем С. Сейфуллина. Однако Сейфуллин отказался от должности по решению Акмолинской муссекции, «ввиду избрания его членом президиума уездного съезда советов», после чего Сибтаткирбюро взяло на себя подготовку съездов, утвердив ответственным М.К. Айтпенова.

18 июля 1920 г.

После окончательного отказа ЦК РКП(б) утвердить план создания «Тюркской компартии» и «Тюркской ССР» Т. Рыскулов оставил пост председателя ЦИК Туркестанской АССР.

21 июля 1920 г.

Оргбюро ЦК РКП(б), заслушав вопрос «О мобилизации т. Пестковского» [на работу в польское бюро ЦК РКП(б), созданное 21 июля], решило: «Поторопить заключение Сталина по этому вопросу».

23 июля 1920 г.

Оргбюро ЦК РКП(б) получило телеграмму И. Сталина из Харькова: «Пестковского следует оставить в Казревкоме».

23-26 июля 1920 г.

Акмолинский уездный съезд Советов вместо ревкома избрал исполком (председатель президиума – Г. Коротков).

26 июля 1920 г.

Оргбюро ЦК РКП(б) утвердило замену в Казоблбюро И. Мартынова и Покровского на И. Акулова и Коростелева. Вновь рассмотрев вопрос о мобилизации Пестковского «как поляка», решили: «Ввиду телеграммы Сталина оставить т. Пестковского в Казревкоме».

27 июля 1920 г.

Заседание Акмолинского губбюро партии в гор. Омске заслушало отчетный доклад губбюро (Поярков), в котором сообщалось, что Акмолинское губбюро было создано в декабре 1919 г., его первым ответ. секретарем являлась Гончарова. С декабря 1919 г. при губбюро работала кирсекция, в 1920 г. она была преобразована в татаро-киргизский отдел при Сиббюро ЦК РКП(б) во главе с А. Досовым. Выступили представители Петропавловского (В. Барлебен) и Акмолинского (Кудрявцев) укомов партии.

28 июля 1920 г.

КРВК ввиду назначения А. Айтиева членом президиума Оренбургско-Тургайского губисполкома освободил его от должности зав. комиссариатом внутренних дел; вместо него назначен А. Алибеков. Вместо А. Алибекова в члены Реввоентрибунала назначен С. Мендешев.

Заслушав доклад А. Алибекова о причинах ареста члена КРВК Б. Каратаева и обвинительный материал, собранный Джамбейтинским ревкомом, КРВК постановил: «Арест признать правильным… Каратаева сместить со всех занимаемых должностей и считать находящимся под судом по обвинению во взяточничестве, злоупотреблениях по службе и превышении власти, наложить арест на имущество Каратаева». [Решением КРВК от 29 июля он помещен под домашний арест в Оренбурге; арестован был также его брат А. Каратаев].

КРВК в состав Адаевского уездного ревкома назначил, «если окажется возможным», председателя Калмыковского уездного ревкома Хаустова и сотрудника отдела народного образования КРВК Омарова. Адаевский ревком подчинен непосредственно КРВК.

Представители Казревкома при Сибревкоме А.Т. Джангильдин и А.Д. Авдеев опубликовали в выходящей в Омске сибирской краевой газете «Советская Сибирь» обращение к трудовому казахскому населению Акмолинской и Семипалатинской областей: «В результате слабой постановки информации в аулах и уездах появились самые нелепые и враждебные слухи, что Сибревком хочет захватить лучшие земли… не признает Казахскую республику… ведет тяжбу из-за границы… Мы вам заявляем, товарищи-казахи, все это – ложь… Тем, кто так говорит, выгодно, чтобы русские рабочие и крестьяне, с одной стороны, и трудящиеся казахи, с другой, жили во вражде. Мы вам заявляем, что у Сибревкома с нами никакой тяжбы не было… если вы и были подчинены Сибревкому, то только потому что Казревком, за неимением преданных, честных работников, не мог связаться с вами».

29 июля 1920 г.

Секретарь Казоблбюро А. Авдеев отправляет письмо секретарю ЦК РКП(б) Е. Преображенскому: «Степная масса киргиз в глубоком сне и она не всколыхнута революционной волной. В коммунисты из киргиз сейчас стараются пролезть степные кулаки, по большей части главари родовой кирборьбы… Интеллигенция киргиз – сплошь кулачьё аульное, чем бы оно ни прикрывается, но так как они являются единственным слоем грамотных людей, то временно приходится пользоваться ими и, тем более, что степняк-киргиз не поверит… ни одному иноплеменнику».

Из доклада секретаря Казоблбюро А.Д. Авдеева о 6-месячной работе (без даты): «Киргизская интеллигенция – около 2 тысяч человек вполне грамотных по-русски на 6 млн человек. Это та группа, которая липнет сейчас к нашей партии, стараясь стать у власти. Коммунистов сейчас в Киргизии: в Букеевской орде около 90 человек, Уральской области – до 120, Тургайской области – 100, Акмолинской области – 140, Семипалатинской области – 80. Всего – 630… Элемент этот требует пролетарского глаза и тщательной доработки. Надо провести расслоение. Первая мера для чего – организация комбедов. Киргизскую интеллигенцию надо перебрасывать из области в область, прерывая их связь с родами».

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