Алматы. 7 июля. КазТАГ — Землетрясение магнитудой 4,4 произошло в 884 км к северо-востоку от Алматы, сообщают казахстанские сейсмологи.

«Сетью сейсмических станций ГУ «СОМЭ КН МОН РК» 7 июля в 09 час. 32 мин. 48 сек. алматинского времени зарегистрировано землетрясение. Эпицентр землетрясения расположен в 844 км на северо-восток от Алматы на территории Казахстана. Энергетический класс землетрясения 9,6. Магнитуда MPV 4,4. Координаты эпицентра 49.00° с.ш. 83.96° в.д. Глубина 10 км», — говорится в сообщении во вторник.

Как сообщается, сведений об ощутимости (по шкале МSК-64) нет.