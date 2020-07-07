«Токаев поздравил Назарбаева с юбилеем». «От стратегий Назарбаева к модернизации при Токаеве». «Пандемия коронавируса развивается совершенно не по тому сценарию, который прогнозировали эксперты». «Сейчас не лучший момент переходить на страховую медицину»

Сетевой Казахстан 7 июля 2020г.

KAZPRAVDA . KZ . «Токаев поздравил Назарбаева с юбилеем» — С 80-летним юбилеем Нурсултана НАЗАРБАЕВА поздравили Президент Касым-Жомарт ТОКАЕВ, глава Комитета национальной безопасности Карим МАСИМОВ и председатель правления «Самрук-Қазына» Ахметжан ЕСИМОВ. Касым-Жомарт Токаев подчеркнул особую роль и вклад Елбасы в развитие Казахстана — «Сегодня исторический день – 80-летие нашего Елбасы. Он – великий сын казахского народа. Мы обычно говорим: «Еліміздің ұлы қайраткері, ұлы перзенті». И так считают во всем мире. Это действительный великий человек и мы должны говорить об этом. Поскольку каждый народ известен своими выдающимися личностями и каждый народ должен гордиться своими историческими деятелями«.

Фото Elbasy.kz

AZATTYQ . ORG . ««Коронавирус показал, какое он наследие оставил». Современники — об эпохе Назарбаева» — Нурсултану НАЗАРБАЕВУ, руководившему Казахстаном около 30 лет и пришедшему к власти еще до развала Советского Союза, исполнилось 80 лет. Какое наследие оставил Назарбаев, который, несмотря на отставку в прошлом году, сохранил влияние на государственный аппарат? Азаттык задал этот вопрос современникам экс-президента.

««Время безрассудных свадеб прошло». Как пандемия сказалась на традициях?» — В Казахстане вслед за ослаблением карантина отмечен всплеск заражений коронавирусной инфекцией. Некоторые связывают это с тем, что казахстанцы не отказались от сложившихся традиций и продолжают проводить торжества и поминки. Азаттык поговорил с гражданским активистом и журналистом Маратом ТОКАШБАЕВЫМ, который в последнее время выступает за изменение некоторых обычаев.

IA — CENTR . RU . Петр СВОИК – «От стратегий Назарбаева к модернизации при Токаеве – дорога Казахстана-2025» — «Вывозная» направленность экономики Казахстана, ее зависимость от экспорта сырья и импорта готовых товаров, от иностранных инвестиций и займов ныне гораздо более глубока и драматична, нежели в начале всех модернизаций. Правительство, несомненно, справится с новой версией Стратегии до 2025 года, и президент ее подпишет, вопрос только, как дальше жить в этом быстро меняющемся мире.

«Асар – всем миром: Россия помогает Казахстану» — Еще 30 июня состоялся телефонный разговор премьер-министра Казахстана Аскара МАМИНА с председателем правительства Российской Федерации Михаилом МИШУСТИНЫМ, который заметно активизировал сотрудничество между странами в данной сфере. По сообщению пресс-службы казахстанского правительства, Россия планирует оказать гуманитарную помощь Казахстану в виде медикаментов и тест-систем с расходными материалами. Кроме того, российская сторона выразила готовность направить в Казахстан специалистов, которые помогут развернуть в Казахстане инфекционные госпитали и вирусологические лаборатории.

EHONEWS . KZ . «Казахские националисты теперь раздают ценные указания министрам?» — Похоже, что казахские националисты становятся барометром настроений среди высокопоставленных чиновников и даже складывается ощущение, что определяют позицию официальных лиц и государственных ведомств. К такому выводу можно прийти после того как министр информации и общественного развития Казахстана Аида БАЛАЕВА положительно отреагировала на пост бывшего чиновника, а ныне ярого националиста Армана ШУРАЕВА о необходимости применения мер в отношении частного телеканала «ОҢ ТВ» за трансляцию российской научно-популярной передачи.

«Айдар Алибаев: переименования районов, языковые и межнациональные распри только усугубят тяжелую ситуацию в экономике» — Моя позиция заключается в том, что многонациональность, многоязычие и многоконфессиональность надо рассматривать как наше конкурентное преимущество. И, наоборот, мы должны развивать это многообразие, чтобы все представители народов, имеющих в своих карманах паспорта граждан Казахстана, работали на процветание своей страны и не думали о переименовании того же Уйгурского района. И я хочу добавить, что это не только моё личное мнение, но и позиция нашей партии ОСДП.

REZONANS . KZ . Айкын КОНУРОВ – «В борьбе с кризисом необходимо менять тактику» — Пандемия коронавируса развивается совершенно не по тому сценарию, который прогнозировали эксперты. Ожидаемый пик заболеваемости давно превышен. И то, что еще в апреле-мае называлось пиком, как выяснилось, только начало. Так называемая «вторая волна» сейчас уже не актуальна, поскольку мы далеко не справились с первой. Поэтому нужно думать о принципиальной смене тактики. Готовиться не к мимолетной ЧС, а к затяжному бедствию со сложными последствиями.

ZAKON . KZ . Денис КРИВОШЕЕВ – «О лекарствах и врачах — позитивный сценарий озвучивали явно для успокоения» — Ближе к вечеру 29 июня на личной странице Алтай КАЛЫМБЕТОВ появилось сообщение подвергшее обструкции Министерство здравоохранения. В частности, в нем говорилось, что у его предприятия «выпускающего ПЦР-диагностику, «государство» не купило ни одного набора на коронавирус. Дефицит ПЦР-диагностики на коронавирус искусственный. Придет время, и все чиновники, участвовавшие в этом «бизнесе во время чумы», ответят за каждую потерянную жизнь. И я молчать не буду. Знайте, подонки, я вас всех знаю!» Смелое заявление собрало существенную поддержку в социальных сетях…

TIME . KZ . «Лекарства против страха» — В правительстве назвали три причины острой нехватки медпрепаратов, которыми лечат и сами лечатся больные коронавирусом. И одна из них — “казахстанцы сами виноваты”. Об этом в минувшее воскресенье вечером на внеплановом совместном онлайн-брифинге рассказали вице-премьер Ералы ТУГЖАНОВ и министр здравоохранения Алексей ЦОЙ. Первая причина дефицита препаратов — повышенный спрос, граничащий с нездоровым ажио­тажем, со стороны населения. Во-вторых, свою лепту вносят спекулянты, которые скупают лекарства у фармацевтов, а затем перепродают втридорога по объявлениям в интернете. В-третьих, отечественное производство покрывает только 13 процентов лекарств, все остальное импортируется. Это тоже влияет на страновую обеспеченность ими.

«Протокол рецепту рознь?» — Министерство здравоохранения готово к диалогу и сотрудничеству с врачом-реаниматологом из Шымкента Айной БАКЕЕВОЙ, заявившей, что в Казахстане применяются неправильные протоколы лечения коронавирусной инфекции. Видеообращение главврача одной из шымкентских частных клиник, реабилитолога, кинезиотерапевта Бакеевой появилось 4 июля в социальных сетях. В 10-минутном ролике она высказывает мнение, что лечение коронавируса в Казахстане ведется неверно, и обращается к главе государства, чтобы исправить ситуацию.

«Пролёт за свой счёт» — Как серийный мошенник, представляясь высокопоставленным чиновником, развел директоров алматинских школ. В Алмалинском райсуде Алматы по уголовным делам на днях был оглашен приговор по делу 41-летнего Айдара ЖАКСЫБЕКОВА, устроившего в конце 2019 года самый настоящий чес в частных учебных заведениях Алматы. Мужчина сумел убедить сразу пятерых руководителей школ перевести ему деньги под разными предлогами. При этом его жертвы были уверены, что общаются либо с сотрудником администрации президента, либо с советником по внутренней политике одного из госорганов.

365 INFO . KZ . «При коронавирусе акимы отрабатывают «на троечку» — рейтинг» — В очередном полугодовом рейтинге акимов областей и городов республиканского значения бывшие лидеры слетели в конец таблицы. В целом в условиях пандемии ни один не смог набрать среднюю оценку в 4 балла по 7-балльной шкале. Рейтинг на основе экспертных оценок составил ОФ «Стратегия».

«Сейчас не лучший момент переходить на страховую медицину – профессор медицины» — С 1 июля 2020 года казахстанцы, не платившие взносы на медстрахование, ограничены в получении бесплатных медуслуг. Президент Национальной ассоциации Primary health care Толебай РАХЫПБЕКОВ считает, что внедрение страховой медицины нужно отложить минимум до конца года. Иначе потом некого будет лечить.

AZATTYQ — RUHY . KZ . «Пока врачи собирают деньги на медаппараты, чиновники арендуют престижные внедорожники» — Ярмарка тщеславия в разгар пандемии. А как иначе? Пока врачи работают в авральном режиме, бегают нон-стоп от пациента к пациенту в переполненных стационарах и больницах, чиновники арендуют роскошные внедорожники, проводят акции за ЗОЖ и заказывают рекламу в СМИ. Для пущей наглядности приведу вам в этом материале два примера: как спасают людей обычные врачи сбором денег в Интернете и как чиновники спасают себя, закрываясь от людей в элитных машинах.

LITER . KZ . «Той важнее жизни: стоит ли похоронить банкетную индустрию в Казахстане» — «Время тоев уходит и ему на смену должно прийти время разума, науки, знаний, труда», сказал Президент Казахстана Касым-Жомарт ТОКАЕВ. Впрочем, с объявлением нового карантина, у отечественных рестораторов и организаторов банкетов начнутся времена кризиса, негодования и затянутых поясов. А у самых непослушных из них — штрафов и, возможно, смертей. Казахстанские тои — настоящие рассадники не только тщеславия, зависти и чревоугодия, но и опасного вируса. Сами знаете какого. Многие казахстанцы рады тому, что массовые банкеты с 5 июля будут запрещены, но есть и те, кто по этому поводу сильно озадачен. В основном это рестораторы, ведущие и артисты. Этот материал о том, что бизнес не особо счастлив новым мерам, но простых людей собственное здоровье заботит больше, чем интересные конкурсы тамады.

KAPITAL . KZ . «Как распознать финансовую пирамиду» — В условиях карантина особую изобретательность проявляют финансовые мошенники, создавая различные изощренные схемы отъема денег у граждан. Не отстают от них и создатели финансовых пирамид, которые умело маскируются под различные виды деятельности, активно привлекая участников через интернет. Как распознать финансовую пирамиду и не стать жертвой мошенников? Об этом рассказал директор Департамента защиты прав потребителей финансовых услуг Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка Александр ТЕРЕНТЬЕВ.

EXCLUSIVE . KZ . Мурат ТЕМИРХАНОВ, экономист – «Куда движется наш финансовый рынок и МФЦА?» — На прошлой неделе глава государства провел две встречи, связанные с развитием финансовой системы Казахстана. К сожалению, из доступной информации не стало более понятно какие кардинальный меры собираются предпринимать власти, чтобы преодолеть многолетнюю и глубокую стагнацию финансового рынка Казахстана. Чтобы исправить такую ситуацию, надо сделать Нацбанк и АФР реально независимым от исполнительной власти так, как например в США. То есть, должна быть прямая подотчётность парламенту, а не президенту. Годовые отчеты и стратегические планы Нацбанка и АФР должны обсуждаться и утверждаться не кулуарно у главы государства, а в парламенте, открыто для всей общественности. После таких обсуждений в парламенте сразу станет понятно, в каком направлении двигаются Нацбанк и АФР для развития финансового рынка Казахстана.

EXCLUSIVE . KZ . «Вадим Борейко: «Те, кто считает, что нам заплатили, судят по себе»» — На прошедшем заседании Общественного совета Алматы состоялось обсуждение скандального дела о передаче в аренду нескольких участков Иле-Алатауского национального парка. В тот же день экоактивисты запустили онлайн-петицию на имя президента ТОКАЕВА с просьбой отменить результаты тендера. Сторонники проекта считают, что глава ТОО «КУЛТАУ и К» Александр ГУЖАВИН руководствуется исключительно своей любовью к природе. Однако журналист и ведущий YouTube-канала «Гиперборей» Вадим БОРЕЙКО провел свое расследование, в результате которого призвал общество доверять только фактам. А они оказались весьма неоднозначными.

PLATON . ASIA . «ЕНТ и трудности в выборе профессии» — Несмотря на болезни и смерти, жизнь общества продолжается: наши дети растут, собираются начинать взрослую жизнь, стремясь получить высшее образование. В современном мире все родители хотят, чтобы их дети получили хорошее образование, которое позволило бы им достичь обеспеченной жизни. Поэтому интересно знать, как прошла недавно сдача ЕНТ в нашей стране, как лучше нашим детям выбирать будущую профессию. Очевидцы сообщают, что в этом году были предприняты беспрецедентные меры по предотвращению коррупционных сделок по ЕНТ. Так, в ходе сдачи ЕНТ постоянно менялись его кадры на участках, которые были утверждены незадолго до этого. То есть, к примеру, на одном участке за день до начала экзамена практически полностью менялся утвержденный персонал, чтобы сорвать возможность реализации коррупционных договоренностей.

MATRITCA . KZ . «Не нужно выдумывать что-то – нужно найти правильные пути» — Буквально на прошлой неделе агрообщественность была взбудоражена постом главы НАНОЦ Толеутая РАХИМБЕКОВА «о прихватизации агронауки». Мы решили поговорить с ним об этом и не только, но и в целом о работе и планах НАНОЦ.

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