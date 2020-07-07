«Токаев поздравил Назарбаева с юбилеем». «От стратегий Назарбаева к модернизации при Токаеве». «Пандемия коронавируса развивается совершенно не по тому сценарию, который прогнозировали эксперты». «Сейчас не лучший момент переходить на страховую медицину»

KAZPRAVDA.KZ. «Токаев поздравил Назарбаева с юбилеем» — С 80-летним юбилеем Нурсултана НАЗАРБАЕВА поздравили Президент Касым-Жомарт ТОКАЕВ, глава Комитета национальной безопасности Карим МАСИМОВ и председатель правления «Самрук-Қазына» Ахметжан ЕСИМОВ. Касым-Жомарт Токаев подчеркнул особую роль и вклад Елбасы в развитие Казахстана — «Сегодня исторический день – 80-летие нашего Елбасы. Он – великий сын казахского народа. Мы обычно говорим: «Еліміздің ұлы қайраткері, ұлы перзенті». И так считают во всем мире. Это действительный великий человек и мы должны говорить об этом. Поскольку каждый народ известен своими выдающимися личностями и каждый народ должен гордиться своими историческими деятелями«.
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AZATTYQ.ORG. ««Коронавирус показал, какое он наследие оставил». Современники — об эпохе Назарбаева» — Нурсултану НАЗАРБАЕВУ, руководившему Казахстаном около 30 лет и пришедшему к власти еще до развала Советского Союза, исполнилось 80 лет. Какое наследие оставил Назарбаев, который, несмотря на отставку в прошлом году, сохранил влияние на государственный аппарат? Азаттык задал этот вопрос современникам экс-президента.
««Время безрассудных свадеб прошло». Как пандемия сказалась на традициях?» — В Казахстане вслед за ослаблением карантина отмечен всплеск заражений коронавирусной инфекцией. Некоторые связывают это с тем, что казахстанцы не отказались от сложившихся традиций и продолжают проводить торжества и поминки. Азаттык поговорил с гражданским активистом и журналистом Маратом ТОКАШБАЕВЫМ, который в последнее время выступает за изменение некоторых обычаев.
IA—CENTR.RU. Петр СВОИК – «От стратегий Назарбаева к модернизации при Токаеве – дорога Казахстана-2025» — «Вывозная» направленность экономики Казахстана, ее зависимость от экспорта сырья и импорта готовых товаров, от иностранных инвестиций и займов ныне гораздо более глубока и драматична, нежели в начале всех модернизаций. Правительство, несомненно, справится с новой версией Стратегии до 2025 года, и президент ее подпишет, вопрос только, как дальше жить в этом быстро меняющемся мире.
«Асар – всем миром: Россия помогает Казахстану» — Еще 30 июня состоялся телефонный разговор премьер-министра Казахстана Аскара МАМИНА с председателем правительства Российской Федерации Михаилом МИШУСТИНЫМ, который заметно активизировал сотрудничество между странами в данной сфере. По сообщению пресс-службы казахстанского правительства, Россия планирует оказать гуманитарную помощь Казахстану в виде медикаментов и тест-систем с расходными материалами. Кроме того, российская сторона выразила готовность направить в Казахстан специалистов, которые помогут развернуть в Казахстане инфекционные госпитали и вирусологические лаборатории.
EHONEWS.KZ. «Казахские националисты теперь раздают ценные указания министрам?» — Похоже, что казахские националисты становятся барометром настроений среди высокопоставленных чиновников и даже складывается ощущение, что определяют позицию официальных лиц и государственных ведомств. К такому выводу можно прийти после того как министр информации и общественного развития Казахстана Аида БАЛАЕВА положительно отреагировала на пост бывшего чиновника, а ныне ярого националиста Армана ШУРАЕВА о необходимости применения мер в отношении частного телеканала «ОҢ ТВ» за трансляцию российской научно-популярной передачи.
«Айдар Алибаев: переименования районов, языковые и межнациональные распри только усугубят тяжелую ситуацию в экономике» — Моя позиция заключается в том, что многонациональность, многоязычие и многоконфессиональность надо рассматривать как наше конкурентное преимущество. И, наоборот, мы должны развивать это многообразие, чтобы все представители народов, имеющих в своих карманах паспорта граждан Казахстана, работали на процветание своей страны и не думали о переименовании того же Уйгурского района. И я хочу добавить, что это не только моё личное мнение, но и позиция нашей партии ОСДП.
REZONANS.KZ. Айкын КОНУРОВ – «В борьбе с кризисом необходимо менять тактику» — Пандемия коронавируса развивается совершенно не по тому сценарию, который прогнозировали эксперты. Ожидаемый пик заболеваемости давно превышен. И то, что еще в апреле-мае называлось пиком, как выяснилось, только начало. Так называемая «вторая волна» сейчас уже не актуальна, поскольку мы далеко не справились с первой. Поэтому нужно думать о принципиальной смене тактики. Готовиться не к мимолетной ЧС, а к затяжному бедствию со сложными последствиями.
ZAKON.KZ. Денис КРИВОШЕЕВ – «О лекарствах и врачах — позитивный сценарий озвучивали явно для успокоения» — Ближе к вечеру 29 июня на личной странице Алтай КАЛЫМБЕТОВ появилось сообщение подвергшее обструкции Министерство здравоохранения. В частности, в нем говорилось, что у его предприятия «выпускающего ПЦР-диагностику, «государство» не купило ни одного набора на коронавирус. Дефицит ПЦР-диагностики на коронавирус искусственный. Придет время, и все чиновники, участвовавшие в этом «бизнесе во время чумы», ответят за каждую потерянную жизнь. И я молчать не буду. Знайте, подонки, я вас всех знаю!» Смелое заявление собрало существенную поддержку в социальных сетях…
TIME.KZ. «Лекарства против страха» — В правительстве назвали три причины острой нехватки медпрепаратов, которыми лечат и сами лечатся больные коронавирусом. И одна из них — “казахстанцы сами виноваты”. Об этом в минувшее воскресенье вечером на внеплановом совместном онлайн-брифинге рассказали вице-премьер Ералы ТУГЖАНОВ и министр здравоохранения Алексей ЦОЙ. Первая причина дефицита препаратов — повышенный спрос, граничащий с нездоровым ажиотажем, со стороны населения. Во-вторых, свою лепту вносят спекулянты, которые скупают лекарства у фармацевтов, а затем перепродают втридорога по объявлениям в интернете. В-третьих, отечественное производство покрывает только 13 процентов лекарств, все остальное импортируется. Это тоже влияет на страновую обеспеченность ими.
«Протокол рецепту рознь?» — Министерство здравоохранения готово к диалогу и сотрудничеству с врачом-реаниматологом из Шымкента Айной БАКЕЕВОЙ, заявившей, что в Казахстане применяются неправильные протоколы лечения коронавирусной инфекции. Видеообращение главврача одной из шымкентских частных клиник, реабилитолога, кинезиотерапевта Бакеевой появилось 4 июля в социальных сетях. В 10-минутном ролике она высказывает мнение, что лечение коронавируса в Казахстане ведется неверно, и обращается к главе государства, чтобы исправить ситуацию.
«Пролёт за свой счёт» — Как серийный мошенник, представляясь высокопоставленным чиновником, развел директоров алматинских школ. В Алмалинском райсуде Алматы по уголовным делам на днях был оглашен приговор по делу 41-летнего Айдара ЖАКСЫБЕКОВА, устроившего в конце 2019 года самый настоящий чес в частных учебных заведениях Алматы. Мужчина сумел убедить сразу пятерых руководителей школ перевести ему деньги под разными предлогами. При этом его жертвы были уверены, что общаются либо с сотрудником администрации президента, либо с советником по внутренней политике одного из госорганов.
365INFO.KZ. «При коронавирусе акимы отрабатывают «на троечку» — рейтинг» — В очередном полугодовом рейтинге акимов областей и городов республиканского значения бывшие лидеры слетели в конец таблицы. В целом в условиях пандемии ни один не смог набрать среднюю оценку в 4 балла по 7-балльной шкале. Рейтинг на основе экспертных оценок составил ОФ «Стратегия».
«Сейчас не лучший момент переходить на страховую медицину – профессор медицины» — С 1 июля 2020 года казахстанцы, не платившие взносы на медстрахование, ограничены в получении бесплатных медуслуг. Президент Национальной ассоциации Primary health care Толебай РАХЫПБЕКОВ считает, что внедрение страховой медицины нужно отложить минимум до конца года. Иначе потом некого будет лечить.
AZATTYQ—RUHY.KZ. «Пока врачи собирают деньги на медаппараты, чиновники арендуют престижные внедорожники» — Ярмарка тщеславия в разгар пандемии. А как иначе? Пока врачи работают в авральном режиме, бегают нон-стоп от пациента к пациенту в переполненных стационарах и больницах, чиновники арендуют роскошные внедорожники, проводят акции за ЗОЖ и заказывают рекламу в СМИ. Для пущей наглядности приведу вам в этом материале два примера: как спасают людей обычные врачи сбором денег в Интернете и как чиновники спасают себя, закрываясь от людей в элитных машинах.
LITER.KZ. «Той важнее жизни: стоит ли похоронить банкетную индустрию в Казахстане» — «Время тоев уходит и ему на смену должно прийти время разума, науки, знаний, труда», сказал Президент Казахстана Касым-Жомарт ТОКАЕВ. Впрочем, с объявлением нового карантина, у отечественных рестораторов и организаторов банкетов начнутся времена кризиса, негодования и затянутых поясов. А у самых непослушных из них — штрафов и, возможно, смертей. Казахстанские тои — настоящие рассадники не только тщеславия, зависти и чревоугодия, но и опасного вируса. Сами знаете какого. Многие казахстанцы рады тому, что массовые банкеты с 5 июля будут запрещены, но есть и те, кто по этому поводу сильно озадачен. В основном это рестораторы, ведущие и артисты. Этот материал о том, что бизнес не особо счастлив новым мерам, но простых людей собственное здоровье заботит больше, чем интересные конкурсы тамады.
KAPITAL.KZ. «Как распознать финансовую пирамиду» — В условиях карантина особую изобретательность проявляют финансовые мошенники, создавая различные изощренные схемы отъема денег у граждан. Не отстают от них и создатели финансовых пирамид, которые умело маскируются под различные виды деятельности, активно привлекая участников через интернет. Как распознать финансовую пирамиду и не стать жертвой мошенников? Об этом рассказал директор Департамента защиты прав потребителей финансовых услуг Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка Александр ТЕРЕНТЬЕВ.
EXCLUSIVE.KZ. Мурат ТЕМИРХАНОВ, экономист – «Куда движется наш финансовый рынок и МФЦА?» — На прошлой неделе глава государства провел две встречи, связанные с развитием финансовой системы Казахстана. К сожалению, из доступной информации не стало более понятно какие кардинальный меры собираются предпринимать власти, чтобы преодолеть многолетнюю и глубокую стагнацию финансового рынка Казахстана. Чтобы исправить такую ситуацию, надо сделать Нацбанк и АФР реально независимым от исполнительной власти так, как например в США. То есть, должна быть прямая подотчётность парламенту, а не президенту. Годовые отчеты и стратегические планы Нацбанка и АФР должны обсуждаться и утверждаться не кулуарно у главы государства, а в парламенте, открыто для всей общественности. После таких обсуждений в парламенте сразу станет понятно, в каком направлении двигаются Нацбанк и АФР для развития финансового рынка Казахстана.
EXCLUSIVE.KZ. «Вадим Борейко: «Те, кто считает, что нам заплатили, судят по себе»» — На прошедшем заседании Общественного совета Алматы состоялось обсуждение скандального дела о передаче в аренду нескольких участков Иле-Алатауского национального парка. В тот же день экоактивисты запустили онлайн-петицию на имя президента ТОКАЕВА с просьбой отменить результаты тендера. Сторонники проекта считают, что глава ТОО «КУЛТАУ и К» Александр ГУЖАВИН руководствуется исключительно своей любовью к природе. Однако журналист и ведущий YouTube-канала «Гиперборей» Вадим БОРЕЙКО провел свое расследование, в результате которого призвал общество доверять только фактам. А они оказались весьма неоднозначными.
PLATON.ASIA. «ЕНТ и трудности в выборе профессии» — Несмотря на болезни и смерти, жизнь общества продолжается: наши дети растут, собираются начинать взрослую жизнь, стремясь получить высшее образование. В современном мире все родители хотят, чтобы их дети получили хорошее образование, которое позволило бы им достичь обеспеченной жизни. Поэтому интересно знать, как прошла недавно сдача ЕНТ в нашей стране, как лучше нашим детям выбирать будущую профессию. Очевидцы сообщают, что в этом году были предприняты беспрецедентные меры по предотвращению коррупционных сделок по ЕНТ. Так, в ходе сдачи ЕНТ постоянно менялись его кадры на участках, которые были утверждены незадолго до этого. То есть, к примеру, на одном участке за день до начала экзамена практически полностью менялся утвержденный персонал, чтобы сорвать возможность реализации коррупционных договоренностей.
MATRITCA.KZ. «Не нужно выдумывать что-то – нужно найти правильные пути» — Буквально на прошлой неделе агрообщественность была взбудоражена постом главы НАНОЦ Толеутая РАХИМБЕКОВА «о прихватизации агронауки». Мы решили поговорить с ним об этом и не только, но и в целом о работе и планах НАНОЦ.
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