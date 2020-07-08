Акимат Алматинской области: Баталов лечится в Нур-Султане, ждем выписки на следующей неделе

Талдыкорган. 8 июля. КазТАГ – Заразившийся ранее коронавирусом аким Алматинской области Амандык Баталов проходит лечение в Нур-Султане, передает корреспондент агентства.

«На прошлой неделе его (Баталова – КазТАГ) забрали. На сегодняшний день состояние стабильное, идет на поправку, ожидаем, что на следующей неделе уже его выпишут», — сказал корреспонденту агентства в среду руководитель пресс-служба акима Алматинской области Галымурат Жукел.

Напомним, о заражении Баталова коронавирусной инфекции сообщалось 22 июня – тогда в акимате отмечали, что речь идет о бессимптомной форме заболевания. 8 июля стало известно, что аким Алматинской области проходит лечение в кардиологическом центре Нур-Султана из-за одышки и сердечной недостаточности.