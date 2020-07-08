Семей. 8 июля. КазТАГ — Нехватку жаропонижающих и противовирусных препаратов в аптеках Семея признал аким города Ермак Салимов, передает корреспондент агентства.

«Да, мы должны признать, что в аптеках города наблюдается нехватка жаропонижающих и противовирусных препаратов. В первую очередь это связано с необоснованно высоким закупом населением медикаментов, что привело к образованию дефицита на фармацевтическом рынке. Хочу заверить вас – это решаемый вопрос. С сегодняшнего дня началась доставка вышеуказанных лекарственных средств и ситуация в данном направлении нормализуется», — сообщил Салимов в соцсети в среду.

По его словам, «на сегодня в провизорных и инфекционных стационарах города имеются все необходимые запасы лекарственных средств».

«Общее количество имеющихся препаратов по нашему городу составляет 74 929 единиц, из них 12 947 – жаропонижающие, 1141 – противовирусные препараты, а также 60 841 – антибиотик. Данных медикаментов достаточно для оказания помощи при полной загруженности больничных стационаров. На постоянной основе проводятся рейды по аптекам города по выявлению фактов продажи лекарств по завышенной цене», — заверил градоначальник.

Аким напомнил, что после последнего теста на COVID-19 он находился в строгой самоизоляции и выполнял все требования врачей.

«Данные меры положительно отразились на моем здоровье, что показал повторный тест на коронавирус, который выдал отрицательный результат. С сегодняшнего дня я продолжаю свою работу в обычном режиме. Благодарю всех земляков за поддержку. (…) Со своей стороны еще раз прошу и призываю вас, отнестись ответственно к своему здоровью и здоровью своих близких и выполнять требования санитарных служб», — резюмировал Салимов.