Второй карантин – второй шанс Минздраву принять комплекс разумных мер 08.07.2020 19:00 Лилия ИГЛИКОВА Жизнь 81 0 Куаныш Керимкулов: Частные клиники помогут в борьбе с ковидом и коррупцией Похожие материалы: Районный суд в Алматинской области закрылся на карантин 14-дневный карантин с возможным продлением могут ввести в Казахстане с 5 июля – Токаев «Токаев посетил военный парад по случаю 75-летия Победы». «Многозначительные и малоизвестные факты из жизни Назарбаева». «Каждый второй высокопоставленный из Старшего жуза, каждый десятый – шапрашты». «Пора снова вводить жесткий карантин» «По вопросу введения жесткого карантина по аналогии с тем, который действовал в марте — мае текущего года». «Идея введения очередного «жесткого» карантина – очень большая ошибка». «Второй карантин многие не перенесут». «Кто-то должен нести ответственность за это!» Куда ушли выделенные минздраву на борьбу с коронавирусом Т114 млрд, рассказал Цой