Более Т47 млн хочет потратить на информационное и имиджевое сопровождение минфин РК

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Нур-Султан. 8 июля. КазТАГ – Более Т47 млн хочет потратить на информационное и имиджевое сопровождение министерство финансов Казахстана, передает корреспондент агентства.

«Заказчик – Республиканское государственное учреждение «Министерство финансов Республики Казахстан»; наименование – услуги по информационному и имиджевому сопровождению; плановая сумма – Т47 410 714,28», — говорится в описании лота, размещенного в среду на портале государственных закупок.

Из технической спецификации следует, что речь идет об информационном и имиджевом сопровождении «проектов цифровизации финансовой сферы».

В числе прочего, поставщик должен: «Проводить мониторинг аккаунтов МФ РК и КГД в социальных сетях Facebook, Instagram, Youtube, а также популярных групп и сообществ в Facebook («Налоговые консультанты Казахстана», региональные группы «Хочу похвалить/пожаловаться») на наличие вопросов от пользователей, касающихся деятельности МФ РК»; «Вести на постоянной основе эффективную коммуникационную работу с пользователями»; «Выстраивать активное и бесконфликтное общение с пользователями»; «Обеспечивать реагирование на комментарии в социальных сетях и собирать обратную связь от пользователей в течение семи календарных дней»; «Своевременно предоставлять представителям заказчика вопросы и комментарии пользователей для подготовки ответов».

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