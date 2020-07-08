«Европейский президент «азиатской» страны». «Кризис казахского общества: мысли вслух во время пандемии». «Коронавирусом переболеют минимум 10 млн казахстанцев». «Коронавирус наглядно доказал одну простую вещь – государство в Казахстане не работает»

Сетевой Казахстан 8 июля 2020г.

KAZVEDOMOSTI . KZ . Александр ГОРОХОВ – «Европейский президент «азиатской» страны» — О том, что Касым-Жомарт ТОКАЕВ больше европейский, чем «классически-азиатский» руководитель, говорят его инициативы. Именно он сразу же после инаугурации организовал Национальный совет общественного доверия, перед которым поставлена задача донести до власти надежды и мнения представителей общества, обеспечить диалог власти и народа. При этом в состав НСОД вошло значительное число представителей оппозиционных деятелей, получивших, таким образом еще одну высокую трибуну для критики власти и ее деятельности. По инициативе президента ослаблены условия для регистрации новых политических партий. Еще один шаг в направлении Европы, сделанный президентом Казахстана, это декриминализация обвинений в клевете: из разряда уголовных преступлений она перешла в разряд административных правонарушений. Этот шаг был приурочен ко дню казахстанской журналистики и избавляет работников СМИ от попыток преследования за профессиональную деятельность со стороны объектов их критики.

INFORMBURO . KZ . Ермухамет ЕРТЫСБАЕВ – «Как Назарбаев изменил Казахстан, и почему многие из его решений мы поймём только спустя годы» — Из-за того что мало кто верил в распад СССР, никто и предположить не мог, что НАЗАРБАЕВ, по сути, станет отцом независимого Казахстана, а потом – и Евразийского интеграционного проекта, который реализовывался уже в новом тысячелетии. Крупные исторические личности генерируют идеи, которые радикально меняют жизни миллионов людей. Именно таким человеком является Елбасы. Именно поэтому его и называют политиком международного уровня. Причин для этого – масса.

CAMONITOR . KZ . «Спасут ли казахстанскую экономику консервативные подходы?» — В пятницу под председательством президента Касым-Жомарта ТОКАЕВА пройдет расширенное заседание правительства. Ожидается, что его участники тщательно проанализируют текущую экономическую ситуацию, обсудят меры выхода из кризиса. Глава государства уже акцентировал внимание на необходимости поддержки занятости и сохранения предпринимательской активности. По сути, в условиях новой реальности, вызванной вынужденным возвращением к режиму жесткого карантина, предстоящее заседание должно стать своего рода Рубиконом. Но станет ли? Учитывая излишний оптимизм относительно нашего будущего, царящий в верхах, и пессимизм, сковавший низы, мы попросили аналитика Wall Street Invest Partners Данияра ДЖУМЕКЕНОВА поделиться своим видением ситуации и оценить перспективы новой экономической политики Казахстана.

«Кризис казахского общества: мысли вслух во время пандемии» — Переживаемый сегодня нашей страной острый кризис требует глубокого осмысления. В чем причины, мягко говоря, не вполне адекватного поведения как власти, так и общества, в каких переменах назрела необходимость? Предлагаем вниманию читателей размышления по этому поводу историка, кандидата философских наук Сейткасыма АУЕЛБЕКОВА, который решил изложить свое видение в форме кратких тезисов. Первый тезис касается безответственности. Слово «жауапкершілік» (ответственность) – заимствованное. Стало быть, в нашем языке нет соответствующего понятия…

TIME . KZ . «Надейся и жди» — Когда и какая вакцина от коронавируса может появиться в Казахстане? Об этом мы поговорили с руководителем Международного центра вакцинологии при Казахском национальном аграрном университете профессором Кайсаром ТАБЫНОВЫМ — Скорее всего, на нашем рынке появится китайская вакцина — наши соседи тоже переходят к третьей фазе испытания. Насколько я знаю, китайская сторона предлагала нам подключиться к этому процессу. Если Минздрав подхватит эту идею, мы получим китайскую вакцину сразу после начала ее производства. Европейские нам уже будут недоступны. Объясню почему. Если вы обратили внимание, в последнем выступлении президент нашей страны говорил о том, что и Казахстан должен сделать предзаказ на коронавирусную вакцину. Это правильная стратегия, но заняться этим нужно было раньше. И не только для того, чтобы оказаться в первых рядах среди желающих получить вакцину.

«Лечиться, а не калечиться» — Глава Минздрава Алексей ЦОЙ просит казахстанцев помочь в борьбе с лекарственными спекулянтами. Они перепродают антибиотики и противовирусные препараты в 3-10 раз дороже реальной цены. На брифинге министр также ответил на самые злободневные вопросы, волнующие граждан.

EXPRESS — K . KZ . Александр КАМИНСКИЙ — «Пересчитать заболевших Covid-19 в Казахстане с помощью обычной арифметики невозможно» — После очередного статистического пируэта на 180 градусов и возобновления совместного учета симптомных и бессимптомных зараженных коронавирусом их совместное количество на последние дни было объявлено как 49 тысяч 683 человека. Но тут же последовало сообщение, что с начала марта по стране проведено всего 1 662 291 ПЦР-тестов, из них положительных 80 996, что составляет 4,8%. Если общее число симптомных и бессимптомных случаев приближается к 50 тысячам, то куда отнести еще 31 тысячу граждан с положительными тестами на Covid? Примерно такая же история со смертностью.

«Свои врачи уже заканчиваются, пригласим иностранцев» — На призыв алматинского горздрава внести свой вклад в борьбу с Covid-19 отозвалось около 700 самоотверженных медиков. Но и этого мало. Министерство здравоохранения мобилизует все кадровые ресурсы – как государственной медицины, так и частных клиник, студентов-медиков, волонтеров. Сегодня в борьбе с коронавирусом задействованы более 46 тысяч медицинских работников, – сообщила вице-министр здравоохранения страны Ажар ГИНИЯТ. – Задействованы также врачи-интерны, старшекурсники, они все сегодня трудятся на уровне инфекционных, провизорных стационаров и помогают в поликлинике участковым врачам… Хуже всего дела в регионах – Атырау, Мангистау и других, где старшекурсников взять негде.

TENGRINEWS . KZ . Алмаз ШАРМАН, профессор медицины – «Важно не допустить, чтобы коронавирус командовал нами» — Сегодня состояние нашего общества потяжелело, и оно продолжает кровоточить. Теперь важно не допустить, чтобы коронавирус полностью овладел нами, не доминировал и не командовал. И здесь все зависит от каждого из нас. Для этого каждому из нас необходимо соблюдать достаточно простые, но исключительно важные вещи, а именно: держаться от вируса подальше и укрыться от него, надев маску. И если при этом несколько вирусов все же проникнут в наш организм, им будет трудно пролезть далеко. У нас все же есть иммунная защита. Если надеть маску, то вирусу некуда деваться – он упадет на землю и испарится.

IA — CENTR . RU . «Общество и власть: какие «болезни» Казахстана выявил COVID-19» — Вторая волна коронавируса в Казахстане сопровождается увеличением числа зараженных и беспокойством населения на фоне нехватки лекарственных препаратов в свободной продаже, труднодоступности медицинской помощи и новых карантинных мер. О том, как повлиять на сегодняшнюю ситуацию и причинах ее возникновения в интервью рассказала Гульмира ИЛЕУОВА, руководитель ОФ «Центр социальных и политических исследований «Стратегия».

««Осенняя волна» коронавируса — чем она обернется для казахстанцев?» — Осенью к коронавирусу добавятся многочисленные «сезонные заболевания». Эксперты полагают, что к этому не готова ни медицина, ни экономика. Принимаемые меры не системны, а точечны, да еще и не дают желаемого эффекта. И главное — мирового позитивного опыта тоже нет. Политолог Максим КАЗНАЧЕЕВ главной проблемой, которую показал коронавирус, назвал неэффективность работы госаппарата. В первую очередь это заключается в отсутствии скоординированности. И похоже, осенью мы еще раз наступим на те же грабли.

MATRITCA . KZ . Ержан ЕСИМХАНОВ, юрист – «Государство в Казахстане – фикция» — Коронавирус наглядно доказал одну простую вещь – государство в Казахстане не работает. Его нет. Нет никакой единой, продуманной, разумно организованной системы. Есть совокупность невнятных структур, у которых нет ни мотивации, ни этики, ни внутренней организации. В мирное время эта совокупность худо-бедно помогала решать текущие вопросы. В стрессовой ситуации она моментально деградировала и развалилась.

365 INFO . KZ . «Коронавирусом переболеют минимум 10 млн казахстанцев — прогноз врача» — Прирост заболеваемости в 1,1-1,5 тысячи случаев в сутки — таких прогнозов у минздрава в начале пандемии не было. Теперь это реальная картина, которая на фоне отсутствия лекарств в аптеках и переполненных больниц сеет еще больше паники среди населения. Врач высшей категории, бывшая вице-министр здравоохранения Тамара ВОЩЕНКОВА считает, что ажиотажа можно было избежать, если бы минздрав вовремя успокоил людей относительно смертельности коронавируса. Она уверена, что и сама рано или поздно тоже переболеет COVID-19, как и все остальные казахстанцы. Прекратить пандемию можно только одним биологическим способом — выработкой антител у каждого человека.

CARAVAN . KZ . «Почему передовая японская “зеленая” технология» не приживается в Казахстане» — Аскар ТАСТАЙБЕКОВ, директор по общественным связям ТОО “Тас Трейдинг”, представляющего продукцию, в основе которой лежат японские микробиологические технологии – “ORGANIC BOX”, рассказал о том, как маленькие бактерии справляются с масштабными экологическими и медицинскими проблемами, о мировом опыте применения японских разработок и о перспективах их развития в нашей стране – Около трех лет мы занимаемся изучением японского опыта применения эффективных микроорганизмов, хотим адаптировать его к нашим, казахстанским, условиям. Стучимся во все двери, чтобы обратить внимание чиновников на перспективную отрасль микробиологии, натыкаемся на стену равнодушия.

««Россия скупала наш мусор»: уникальное предприятие по экспорту переработанных покрышек растаскивают за запчасти» — Ежегодно в Казахстане образуется 100 тысяч тонн старых покрышек. Еще несколько миллионов тонн хранятся на предприятиях. По закону их нельзя выбросить, закопать или отдать на хранение полигонам. При этом крупнейший в Казахстане завод по утилизации резинотехнических изделий уже год не работает. И, судя по всему, его потихоньку растаскивают на запчасти. Как это произошло, “КАРАВАНУ” рассказал совладелец ТОО “Kazakhstan Rubber Recycling” Ержан ЖАРЫЛКАСЫН.

VOXPOPULI . KZ . «Серик Буркитбаев: «Газификация ТЭЦ-2 — преступление против страны»» — Vox Populi продолжает исследовать пути решения экологической проблемы в Алматы. Газификация ТЭЦ — мера решительная и затратная. Альтернативы есть, но информации о них катастрофически мало. На этот раз мы отправилась в сторону Каскелена, где расположился питомник, в котором Серик Минаварович БУРКИТБАЕВ, экс-министр транспорта и коммуникаций и доктор физико-математических наук, выращивает тянь-шаньские ели. Вывод, к которому пришел Буркитбаев: экологическую проблему в Алматы можно решить экологичным способом.

AZATTYQ . ORG . ««Плевок в лицо народа» и «пляски на костях». Реакция на салют в день 80-летия Назарбаева» — Праздничный фейерверк в небе над Нур-Султаном под занавес Дня столицы, который «совпадает» с днем рождения экс-президента Нурсултана НАЗАРБАЕВА, вызвал возмущение казахстанских пользователей социальных сетей. Многие пишут о неуместности салюта на фоне пандемии, забравшей сотни человеческих жизней в стране, в которой не хватает лекарств, медицинского оборудования и койко-мест.

«Дистанционная учеба: те, кто «за», и те, кто «против»» — В Казахстане сотни детей получали образование дистанционно задолго до того, как из-за пандемии COVID-19 на такой формат обучения перевели всех школьников, а министр образования страны предложил оформить его законодательно, чем вызвал возмущение некоторых родителей, вылившееся в петицию. Корреспондент Азаттыка поговорил с теми, кто, опробовав этот метод в ходе последней четверти, выступает категорически против дистанционки, и с теми, кто учится вне школьных классов несколько лет и даже имел дело со спецкомиссией по этому поводу.

***

© ZONAkz, 2020г. Перепечатка запрещена. Допускается только гиперссылка на материал.