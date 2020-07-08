Две трети автодорог в Казахстане построены или содержатся с нарушениями – МИИР РК

Нур-Султан. 8 июля. КазТАГ – Валентина Владимирская. В Казахстане инспекторы Национального центра качества дорожных активов обнаруживают нарушения качества автодорог в двух случаях из трех выездов, сообщает пресс-служба министерства индустрии и инфраструктурного развития РК.

«3732 раза выезжали инспекторы Национального центра качества дорожных активов комитета автодорог на автодороги республиканского значения и 1915 – на дороги местной сети, и выявили 3,9 тыс. нарушений, отобрали и испытали 9 тыс. проб дорожно-строительных материалов», — следует из сообщения на официальном сайте МИИР РК.

Таким образом, инспекция обнаруживали около двух нарушений на каждые три выезда.

Также, за первое полугодие проведена инструментальная диагностика 2442 км дорог и мониторинг 1457 км гарантийных участков дорог.

Согласно документу, всего в 2020 году в Казахстане в рамках экспертизы качества запланировано 6700 выездов, охват инструментальной диагностикой фактического состояния дорог составит 11680 км дорог, а мониторингом гарантийных участков будет охвачено 4665 км дорог.