Программное обеспечение на Т197,6 млн попыталось купить в июле агентство РК по финрынку

Нур-Султан. 8 июля. КазТАГ – Программное обеспечение на Т197,6 млн попыталось купить в июле агентство Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР), передает корреспондент агентства.

«Заказчик – РГУ «Агентство Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка»; наименование – программное обеспечение; дополнительная характеристика – программное обеспечение – система защиты конечных устройств; плановая сумма – Т103 007 142,86», — говорится в описании лота, размещенного на портале государственных закупок.

Срок приема заявок по конкурсу был окончен 1 июля. В этот же день были окончены приемы заявок еще по двум конкурсам на покупку программного обеспечения: системы управления событиями (SIEM) за Т80 823 531,25 и лицензионного программного обеспечения для сканирования исходных кодов Т13 780 800.

По всем трем конкурсам закупки признаны не состоявшимися.

Помимо этого, в тот же день – 1 июля завершился прием заявок на конкурс по закупке комплекса оборудования сетевой безопасности (в дополнительной характеристике указан как «Комплекс оборудования для предотвращения внешних сетевых атак») за Т20 352 406,25 – закупка в итоге тоже не состоялась.