Три ИВЛ за Т78 млн хотят купить в Павлодаре, сравнение – в Семее купили 25 за Т15,5 млн

Павлодар. 8 июля. КазТАГ – Три аппарата искусственной вентиляции легких (ИВЛ) за Т78 млн хотят купить в Павлодаре, передает корреспондент агентства.

«Заказчик – КГП на ПХВ «Павлодарская городская больница №1 «Управления здравоохранения Павлодарской области акимата Павлодарской области»; наименование – аппарат искусственной вентиляции легких; дополнительная характеристика – аппарат искусственной вентиляции легких, согласно технической спецификации»; цена за единицу – Т26 млн; количество – три комплекта; плановая сумма – Т78 млн», — говорится в описании лота, размещенного на портале государственных закупок 6 июля.

Отметим, что на момент подготовки данного материала, вопреки описанию лота, техническая спецификация по конкурсу не приложена – агентство КазТАГ сохранило веб-копию страницы. Отсутствует и иная конкурсная документация. Однако прием заявок на данный конкурс стартовал еще 7 июля и продлится до 18.00 9 июля.

Для сравнения, станция скорой медицинской помощи Семея 7 июля провела конкурс на покупку 25 аппаратов ИВЛ за Т15,5 млн – то есть по Т620 тыс. каждый, а управление здравоохранения Акмолинской области еще 24 июня провело конкурс на приобретение 60 аппаратов ИВЛ на Т37,2 млн (тоже по Т620 тыс. за единицу).

Наиболее близким же по цене к запросу павлодарской больницы на госпортале оказался конкурс, проведенный Алматинской городской клинической инфекционной больницей имени Изатимы Жекеновой, которая купила в середине марта один аппарат ИВЛ за Т25,7 млн.