Конкурс на закуп антивирусной защиты информсистем за Т32,3 млн объявил минздрав РК

Нур-Султан. 8 июля. КазТАГ – Конкурс на закуп антивирусной защиты информационных систем за Т32,3 млн объявило министерство здравоохранения Казахстана, передает корреспондент агентства.

«Заказчик – Государственное учреждение «Министерство здравоохранения Республики Казахстан»; наименование – комплекс оборудования сетевой безопасности; дополнительная характеристика – антивирусная защита серверов и информационных систем министерства здравоохранения Республики Казахстан; плановая сумма – Т32 321 428,57», — сказано в описании лота, опубликованного в среду на портале государственных закупок.

Прием заявок стартует 9 июля в 9.00 и продлится до 18.00 13 июля.

Отметим, что на момент подготовки материала техническая спецификация и другая сопутствующая документация в объявлении отсутствует.