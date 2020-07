Россия не исчезнет, поэтому необходимо разработать новый подход к вопросу формирования отношений США и России. Пора начинать видеть в России уже не друга или врага, а третьего соседа Соединенных Штатов

Издание National Interest Online опубликовало аналитическую статью политических экспертов Мэтью Рожанского и Майкла Киммиджа под названием «The Third Neighbor: Can America Live With Putin’s Russia?» — «Третий сосед: Сможет ли Америка жить с путинской Россией?».

В предисловии к ней говорится так: «Россия не исчезнет, поэтому необходимо разработать новый подход к вопросу формирования отношений США и России. Пора начинать видеть в России уже не друга или врага, а третьего соседа Соединенных Штатов».

Далее уже в самой статье излагается следующее: «Чукотка российский регион, который по территории чуть больше Техаса, находится примерно в трех милях от побережья Аляски.

Столь удивительная близость выводит на поверхность факт огромной важности для отношений между двумя крупнейшими ядерными державами мира, хотя он практически игнорируется американцами, которые курсируют по главной вашингтонской улице до Капитолийского холма.

Помимо в основном мирных границ с Канадой и Мексикой, у Соединенных Штатов есть третья граничная сторона и третий сосед — Россия.

И все же многими американцами сама Россия психологически воспринимается как страна, которая находится далеко. Россия уникально непостижима. Она слишком близко находится и вмешивается в не свои дела для того, чтобы позволить себе роскошь не замечать ее, и в то же время — слишком далеко, чтобы действительно иметь важное значение.

Нам часто дают совет, что американо-российские отношения будут наилучшим образом соответствовать национальным интересам США, если получится вынудить Россию пойти на попятную, свернуть всякую деятельность по распространению своего влияния на Европу и Ближний Восток — и вежливо исчезнуть с международной арены будущего после признания своих прошлых проступков.

Россия, конечно же, не исчезнет, поэтому необходимо разработать новый подход к вопросу формирования американо-российских отношений. Пора начинать видеть в России уже не друга или врага, а третьего соседа Соединенных Штатов. В международной среде, элементы которой связаны между собой, география может иметь меньшее значение, чем психология. Очень часто стратегия берет начало в психологии, и то, что необходимо Соединенным Штатам применительно к России, — это психология соседа».

Все это, конечно же, не более чем благие пожелания. Те люди в столице США, которые, по выражению авторов вышеназванной статьи, «курсируют по главной вашингтонской улице до Капитолийского холма» (а именно — по Пенсильвания-авеню, которая соединяет Белый дом, где находится резиденция президента, и Капитолий, где расположен Конгресс, и которая по этой причине часто называется «Главной улицей Америки», так как по ней проходят парады и официальные процессии, а также марши протеста) пока что явно далеки от пересмотра своих взглядов на Россию. Совсем недавно республиканцы из Палаты представителей США выступили с предложением введения беспрецедентно жестких санкций против Российской Федерации. Оно изложено в опубликованном 11 июня докладе под названием «The RSC National Security Strategy: Strengthening America & Countering Global. Threats» — «Республиканский исследовательский комитет: Укрепление Америки и противодействие глобальным угрозам». Раздел этого документа, имеющий отношение к рассматриваемому тут вопросу, озаглавлен так: «RUSSIA: ROLLING BACK AGGRESSION THROUGH A STRATEGY OF DETERRENCE» — «РОССИЯ: СВЕРТЫВАНИЕ АГРЕССИИ ЧЕРЕЗ СТРАТЕГИЮ СДЕРЖИВАНИЯ». Там сказано следующее: «Не надо недооценивать ту угрозу, которую Россия по-прежнему представляет для нашей страны. По словам бывшего министра обороны Джима Маттиса, Россия является «главной угрозой» для нашей страны». Тут комментарии, как говорится, излишни.

***

