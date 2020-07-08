Нур-Султан. 8 июля. КазТАГ — Лишь в южной части Казахстана и на западе ожидается погода без осадков в среду, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет».

«С прохождением атмосферных фронтальных разделов местами на северо-западе, севере, центре и востоке РК ожидаются дожди с грозами. В южной части и на западе — погода без осадков. Местами ожидаются усиление ветра, на юге с пыльной бурей, на севере – ночью и утром туман, днем на востоке возможен град», — говорится в сообщении.

В Нур-Султане переменная облачность, днем небольшой дождь, гроза. Ветер северо-западный с переходом на северо-восточный 3-8 метров в секунду. Температура днем +26+28, ночью +14+16.

В Алматы переменная облачность, без осадков. Ветер 2-7 метров в секунду. Температура днем +30+32, ночью +16+18.

В Шымкенте небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 8-13 метров в секунду. Температура днем +35+37, ночью +17+19.

В Акмолинской области кратковременный дождь с грозой. Днем +25+30, ночью +12+17.

В Восточно-Казахстанкой области ожидаются дождь с грозой, град, ветер 15-20 метров в секунду. Днем +23+28, ночью +13+18.

В Карагандинской области днем дождь с грозой, на большей части сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Днем +23+28 (на юге +33), ночью +10+15 (на юге +18).

В Алматинской области без осадков, сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Днем +29+34, ночью +13+18.

В Туркестанской области дождь с грозой, без осадков, сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Днем +33+38, ночью +14+19.

В Павлодарской области кратковременный дождь с грозой, утром и ночью туман, ветер 18 метров в секунду. Днем +25+30, ночью +12+17.

В Жамбылской области без осадков, на большей части сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Днем +32+32, ночью +16+21.

В Костанайской области кратковременный дождь с грозой, ветер 18 метров в секунду, возможен туман. Днем +28+33 (на юго-востоке +25), ночью +15+20 (на юго-востоке +12).

В Северо-Казахстанской области без осадков, ветер 18 метров в секунду. Днем +27+32, ночью +13+18.

В Мангистауской области без осадков, сильная жара. Днем +33+38 (на юге +41), ночью +22+27 (на юге +30).

В Атырауской области без осадков, сильная жара, сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Днем +34+39, ночью +22+27.

В Кызылординской области без осадков, усиление ветра 15-20 метров в секунду с пыльной бурей, сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Днем +33+38, ночью +20+25.

В Актюбинской области дождь с грозой, усиление ветра 15-20 метров в секунду, сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Днем +29+34 (на юге +38), ночью +15+20 (на юге +24).

В Западно-Казахстанской области без осадков, сильная жара. Днем +34+39 (на юге +42), ночью +19+24 (на юге +27).

«В ближайшие сутки на горных реках юга, юго-востока и востока республики значительных изменений не ожидается, будут наблюдаться колебания уровней воды», — предупредили синоптики.