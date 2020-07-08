Алматы. 8 июля. КазТАГ – Медикаменты для борьбы с коронавирусом планирует направить в Казахстан Россия, сообщает телеканал «Россия-24».

«Этот перечень (медикаментов – КазТАГ) сейчас определен, грузы гуманитарные в ближайшее время прибудут в Казахстан. Насколько я знаю, сегодня вечером будет первый самолет», — рассказал заместитель министра здравоохранения РФ Олег Гриднев.

Отмечается, что в перечень вошли медикаменты российского производства, используемые для лечения коронавирусной инфекции.

Как уточняется, группа из 32 российских врачей во главе с заместителем министра здравоохранения РФ Олегом Гридневым прибыла в Нур-Султан 6 июля специальным рейсом МЧС РФ. Российские специалисты окажут консультационное и практическое содействие врачам в борьбе с пандемией коронавирусной инфекции в стране. Ранее власти Казахстана направили в адрес министерства здравоохранения РФ перечень лекарств для оказания помощи в борьбе с новым коронавирусом.