Курс тенге не может не зависеть от курса российского рубля – Нацбанк Казахстана

Новости 61 0

Нур-Султан. 9 июля. КазТАГ – Курс тенге не может не зависеть от курса российского рубля, сообщает пресс-служба Национального банка РК (НБ РК).

«Учитывая высокую составляющую импорта из России, курс тенге не может не зависеть от курса российского рубля. По рублю в последнее время мы видим много новостей о его возможном дальнейшем ослаблении: это и усиление санкционной риторики против России, и снижение объема продажи валюты из Фонда национального благосостояния Минфином РФ, что окажет меньшую поддержку рублю», — сообщила заместитель председателя НБ РК Алия Молдабекова в четверг.

Она отметила, что потенциальное ослабление рубля, как валюты одного из основных торговых партнеров Казахстана, «несет риски негативной динамики тенге».

 

Похожие материалы:

  1. Официальные рыночные курсы валют на 25 июня установил Нацбанк Казахстана
  2. Официальные рыночные курсы инвалют на 23 июня установил Нацбанк Казахстана
  3. Нацбанк Казахстана намерен сохранить пределы отклонения курса продажи валюты в обменниках
  4. Официальные рыночные курсы инвалют на 19 июня установил Нацбанк Казахстана
  5. Официальные рыночные курсы инвалют на 24 июня установил Нацбанк Казахстана

Новости партнеров

Загрузка...