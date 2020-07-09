Курс тенге не может не зависеть от курса российского рубля – Нацбанк Казахстана

Нур-Султан. 9 июля. КазТАГ – Курс тенге не может не зависеть от курса российского рубля, сообщает пресс-служба Национального банка РК (НБ РК).

«Учитывая высокую составляющую импорта из России, курс тенге не может не зависеть от курса российского рубля. По рублю в последнее время мы видим много новостей о его возможном дальнейшем ослаблении: это и усиление санкционной риторики против России, и снижение объема продажи валюты из Фонда национального благосостояния Минфином РФ, что окажет меньшую поддержку рублю», — сообщила заместитель председателя НБ РК Алия Молдабекова в четверг.

Она отметила, что потенциальное ослабление рубля, как валюты одного из основных торговых партнеров Казахстана, «несет риски негативной динамики тенге».