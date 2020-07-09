«Мудрость признания ошибок: как восприняли речь Токаева в Казахстане?». «Нацпаты просят выгнать российских врачей: кому нужно делать выводы?». «Фонд медстрахования выписывает себе миллионные премии». «Экономическая бомба в алматинском аэропорту»

Сетевой Казахстан 9 июля 2020г.

INFORM . KZ . «Обращение Главы государства Касым-Жомарта Токаева» — Правительство и акимы в срочном порядке проводят работу по обеспечению населения всеми необходимыми препаратами. Для стационаров уже закуплены лекарства для лечения около 30 тыс. госпитализированных. Это на 70% выше текущей потребности (при наличии около 18 тыс. госпитализированных). Работа продолжается. В розничную сеть уже поступают необходимые лекарства: доставлено 800 тыс. упаковок парацетамола, до конца недели ожидается поставка еще 900 тыс. упаковок, 150 тыс. упаковок антибиотиков уже отгружено в аптечную сеть. В ближайшие дни проблема с лекарственным обеспечением будет решена. Вновь обращаюсь с просьбой к гражданам не паниковать, не закупать лекарства впрок, создавая ажиотажный спрос на них.

IA — CENTR . RU . «Мудрость признания ошибок: как восприняли речь Токаева в Казахстане?» — 8 июля в ходе своего телеобращения к гражданам Казахстана президент РК Касым-Жомарт ТОКАЕВ назвал «системные ошибки» бывшего руководства Министерства здравоохранения страны одной из причин роста заболеваемости коронавирусной инфекцией в стране. Также в числе причин глава государства перечислил массовое несоблюдение карантинных мер и нерасторопность акимов – что и привело ко «второй волной коронавируса вкупе с резким ростом заболевания пневмонией» в Казахстане. По поводу важности признания ошибок на самом высшем уровне и выводах для исполнительной власти уже высказались представители экспертного сообщества Казахстан.

Макс ИВОЛГИН — «Нацпаты просят выгнать российских врачей: кому нужно делать выводы?» — Прибытие российских вирусологов и эпидемиологов в Нур-Султан четко показало, что в Казахстане есть не только коронавирус, но и национал-популисты, называющие себя «патриотами». Пока в СМИ шел нейтральный поток информации, а больше положительный – вот, мол, не бросили на произвол судьбы, прислали 32 специалиста в помощь – нацпопы в это же самое время комментировали все так, будто в страну ворвался «Отряд 731» со всей соответствующей данному восприятию происходящего риторикой, призывами и оскорблениями.

AZATTYQ . ORG . ««Основные тезисы стырил у Сталина». Соцсети реагируют на речь Токаева» — В показанном 8 июля в прайм-тайм в эфире казахстанских телеканалов президентском видеообращении Касым-Жомарт ТОКАЕВ возложил вину за резкий рост заболеваемости коронавирусом и пневмонией на подчиненных и население. Как на речь президента отреагировали социальные сети?

VLAST . KZ . «Действующие депутаты, акимы и ректоры. Кто выдвинут кандидатами в сенат?» — В Казахстане в воскресенье завершится выдвижение кандидатов в депутаты сената. Всегда не очень заметные, выборы в сенат проходят в этом году и вовсе без внимания – оно приковано к ситуации с коронавирусом, а доступ к информации на этих выборах серьезно затруднен — Центризбирком на своем сайте до сих пор не опубликовал информации ни об одном из кандидатов, выдвинувшихся и зарегистрированных региональными избиркомами. Vласть собрала информацию о выдвиженцах, у которых больше всего шансов на успех на выборах 12 августа.

ZAKON . KZ . Денис КРИВОШЕЕВ – «Экономическая бомба в алматинском аэропорту. Таймер запущен?» — Статья «Зачем турецкий холдинг купил аэропорт Алматы?» вышла 14 мая. Как оказалось, в этот же день на свет появился документ: «Соглашение о государственной поддержке» между Республикой Казахстан в лице Министерства индустрии и инфраструктурного развития, «Европейским банком реконструкции и развития», некой «Международной финансовой корпорацией» и «Международным аэропортом Алматы». Если бы он был немедленно передан огласке, то даже гадать, почему TAV Airports Holding с легкостью заплатил несколько сотен миллионов долларов за малоперспективный актив, был бы немедленно снят с повестки дня. TAVAH полностью перекладывает риски по инвестициям на Казахстан, и при этом не несет никаких обязательств перед страной.

CAMONITOR . KZ . «Аким и пандемия: ни воли, ни инициативы, ни даже эмоций…» — О том, что делают и что не делают центральные госорганы для борьбы с пандемией коронавируса, какие решения ими принимаются и насколько они адекватны, мы имеем представление. А как ведут себя в сложившейся ситуации региональные власти – например, в Кызылординской области, откуда родом автор этих строк и откуда все чаще поступают печальные вести? Гульшара АБДЫКАЛИКОВА получила назначение на должность акима области 28 марта, в разгар первого наступления пандемии. Возможно, при принятии этого беспрецедентного кадрового решения (впервые в истории Казахстана главой региона стала женщина) учитывался в том числе и ее бэкграунд – она родом из этих краев, начинала карьеру в Кызылорде, должна, по идее, знать менталитет местных жителей, на посту вице-премьера правительства РК курировала не только близкую ей сферу социальной защиты населения, но и здравоохранение.

MK — KZ . KZ . «Как жители Арыси прожили год после взрывов» — 24 июня 2019 года в Арыси, маленьком городке в Туркестанской области, на складе боеприпасов Миниcтeрства oбoрoны РК прогремела серия взрывов — хранившиеся там артиллерийские снаряды, боеприпасы систем залпового огня ракетных установок взлетели на воздух, разрушив большое количество жилых и производственных строений в городе. По официальным данным, погибли четыре человека. Пятой жертвой взрывов стал сапер, который героически выполнял свою работу во время разминирования оставшихся снарядов.

«Ритуальные агентства наживаются на умерших от коронавируса в Казахстане» — «24 июня 2020 года в Астане скончался мой папа. Заболел примерно за 1,5 недели до этого, забрали в больницу, положительный тест на ковид», — с этих слов начинается пост астанчанки Татьяны МОРОЗОВОЙ. В нем дочь погибшего рассказала, что пережила их семья во время похорон родного человека. Отсутствие единых требований по захоронению, закрытые цинковые гробы и полный беспорядок на рынке ритуальных услуг — вот с чем сталкиваются убитые горем казахстанцы, прощаясь с родными в условиях пандемии.

LITER . KZ . «Фонд медстрахования выписывает себе миллионные премии и стоит очень дорого. Почему?» — Редакция Liter.kz решила проверить финансовую и аудиторскую отчетности некоммерческого акционерного общества «Фонд социального медицинского страхования» за 2018 год. Все данные хранятся в открытом доступе на сайте Министерства финансов РК, где и были найдены ряд интересных деталей, которые, к сожалению, фонд решил никак не комментировать. Большая часть доходов фонда тратится только на существование самого фонда. Пытаемся разобраться, за что платят казахстанцы.

TIME . KZ . «Лечебно-охранительный режим» — Согласно последним рекомендациям Минздрава сегодня при заболевании коронавирусом назначают такие противовирусные препараты, как лопинавир, ремдесивир, фавипиравир и гидроксихлорохин — Они небезопасны, — отметила на пресс-конференции в среду врач высшей категории доктор медицинских наук Раушан КАРАБАЕВА. — Часть из них обладает кардиотоксичностью, другая — гепатоксичностью, то есть побочными явлениями в виде влияния на сердце, печень, почки. И, конечно, если пациенту назначают такие препараты, то в ближайшее время после лечения ему необходим мониторинг соответствующих функций органов.

«Парк интриг и тайн» — Бывшие сотрудники парка информационных технологий “Алатау” обвиняют руководство в многочисленных нарушениях. Технопарк “Алатау” был создан в 2005 году. Открывался он с помпой. Помню обещания властей, что именно здесь будут производить казахстанские мониторы, телевизоры и народные компьютеры. Однако с самого начала дело не пошло. Не зря же в декабре 2017 года в ходе общенационального телемоста “Новая индустриализация страны: прыжок казахстанского барса” Нурсултан НАЗАРБАЕВ обрушился с критикой на ПИТ.

«Семейные ценности» — Почему Фемида так благосклонна к осуждённому за хищения топ-менеджеру “КазМунайГаза” и его родственникам?.. Ну а если серьезно, то все эти факты заставляют задуматься. Честно говоря, чем больше мы пишем о странных судебных решениях, тем сильнее ощущение, что некоторые служители Фемиды напрочь забыли о существовании статьи 418 Уголовного кодекса “вынесение заведомо неправосудных приговора, решения или иного судебного акта”. За данное преступление уже получили сроки несколько судей.

KP.KZ. «Вопрос жизни и смерти» — За что только Кодекс «О здоровье народа и системе здравоохранения» не критиковали, однако на фоне остальных спорных пунктов особенно выделялся один — презумпция согласия на посмертное изъятие органов. Информационный шум вокруг этой темы поднялся еще в прошлом году, когда особо сознательные граждане, прочитав проект закона, ожидаемо пришли в ужас. Особенно не по себе им стало от перспективы после смерти быть «разобранными на запчасти». Так уж вышло, что делиться своим «богатым внутренним миром» с соотечественниками пока готов далеко не каждый казахстанец.

KAPITAL . KZ . «Мурат Кастаев: На второе полугодие я смотрю более оптимистично, чем на первое» — У Казахстана не было иного пути, кроме того как второй раз объявить карантин. Хотя есть опыт Швеции, правительство которой не объявляло никаких ограничений в связи с пандемией коронавируса, РК не могла позволить себе реализовать такой сценарий. Об этом в интервью сказал генеральный директор DAMU Capital Management Мурат КАСТАЕВ и пояснил свою позицию. Кроме того, наш собеседник поделился мнением о том, почему нет практического смысла в комплексном плане правительства по поддержке экономики в период эпидемии.

FORBES . KZ . ««Коррупция, суды и госаппарат». Что мешает эффективной реализации экономических реформ в Казахстане» — Для успешного развития экономики страны необходимо в первую очередь решить проблему качественной работы государственного аппарата. Во вторник, 7 июля, состоялась онлайн-дискуссия с участием известных экономистов и финансистов на тему «Радикальная реформа экономики». Рахим ОШАКБАЕВ, Мурат ТЕМИРХАНОВ, Олжас ХУДАЙБЕРГЕНОВ, Агрис ПРЕЙМАНИС и Ораз ЖАНДОСОВ рассказали о своем видении развития экономики Казахстана. Модератором онлайн-встречи стал бизнесмен Ельдар АБДРАЗАКОВ.

RATEL . KZ . Сергей ПЕРХАЛЬСКИЙ – «Тринадцать триллионов долларов братьев Рыскалиевых» — Верховный суд и генеральный прокурор сделали РЫСКАЛИЕВЫХ самой богатой семьёй на планете. Напомним, когда в редакции Ratel.kz оказался протест генерального прокурора НУРДАУЛЕТОВА, мы обратили внимание читателей на одну примечательную деталь: при описании незаконно арестованных счетов Сергея РЫСКАЛИЕВА в андоррском «MORA BANK GROUP СА» указано, что там «имеется остаток денежных средств 13 602 583 млн долларов США». 13 602 583 млн долларов – это 13 602 583 000 000 или 13,6 триллиона долларов. Выходит, что в спешке государственные органы Казахстана на самом высшем уровне семью Рыскалиевых сделали богатейшими людьми на планете!

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