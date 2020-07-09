ООН: Пандемия COVID-19 вызвала всплеск контрабанды поддельными лекарствами и товарами

Алматы. 9 июля. КазТАГ — Пандемия COVID-19 вызвала всплеск контрабанды поддельными лекарствами и товарами в мире, сообщается на официальном информационном ресурсе Организации Объединенных Наций «Новости ООН».

«Преступники, которые наживаются на пандемии COVID-19, манипулируя страхами населения и пользуясь увеличением спроса на лекарства и средства индивидуальной защиты, ставят под угрозу жизнь и здоровье людей. Транснациональные преступные группы, пользуясь пробелами в области законодательства и надзора, сбывают поддельные или некачественные товары медицинского назначения. (…) Причем рост контрабанды поддельными товарами медицинского назначения наблюдается по всему миру», — заявила исполнительный директор управления по наркотикам и преступности ООН Гада Вали.

По ее словам, необходимо помочь странам укрепить контроль за правоприменением, расширить возможности системы уголовного правосудия, наладить сотрудничество и информировать общественность.

Эксперты управления предупреждают, что поведение преступников будет меняться, в частности, когда появится вакцина от COVID-19: они, скорее всего, переключатся с нелегальной продажи средств защиты на контрабанду вакцины.

В управлении считают, что не прекратятся кибератаки на инфраструктуру, задействованную в борьбе с пандемией, включая закупки лекарств и материалов.

Как подчеркивают в ООН, для того чтобы противостоять подобным преступлениям, необходимо укрепить нормативно-правовую базу и использовать согласованный глобальный подход в деле криминализации производства и контрабанды фальсифицированных товаров медицинского назначения.

«В Аргентине правоохранительные органы расследуют деятельность компании, производившей маски, дезинфицирующие средства и другие предметы индивидуальной защиты, не имея лицензии. В апреле правительство Словении заказало компании в Боснии и Герцеговине 3 млн масок и заплатило 300 тыс. евро в качестве залога. Никаких масок власти не получили. В марте органы здравоохранения Германии заключили контракты с фирмами в Швейцарии и Германии на поставки масок на сумму 15 млн евро. Оказалось, что веб-сайт этих фирм был фальшивой копией сайта, судя по всему, легитимной компании в Испании. Власти Нигерии зафиксировали появление в стране крупных партий хлорохина, что дает основания предполагать наличие там фальсифицированных препаратов. В России начато расследование мошенничества, связанного с поставками некачественных или поддельных аппаратов искусственной вентиляции легких. Такие же случаи обнаружены в Великобритании и в Боснии и Герцеговине. В Таиланде перехватили партию 3,3 тыс. негодных термометров, которая прибыла в страну через три других государства», — перечисляется в сообщении.

Отмечается, что преступные схемы, связанные с COVID-19, обошлись американским потребителям в I квартале 2020 года в $13,4 млн; в Великобритании только в марте раскрыли 2 тыс. случаев онлайн-мошенничества, включая 471 «магазин», продававший контрабандный товар. Мошенники пытаются продать даже не существующую еще вакцину – в США был обнаружен веб-сайт, рекламирующий вакцину от COVID-19.

«Преступники не упустили возможность заняться и «цифровым обманом»: фишинг, мошенничество онлайн, взламывание деловых (электронных почт – КазТАГ), манипулирование вебсайтами легитимных кампаний, чтобы вызвать доверие покупателей, – все это сопутствует распространению пандемии», — резюмируется в сообщении.