Кто в Казахстане хозяин: Нур-Султан, Чжан или Иван

Несмотря на то, что свободный въезд иностранной рабочей силы в Казахстан запрещен, рынок труда очень плохо отрегулирован и защищён от нашествий

Пока США снимают «сливки» и приглашают на работу IT-специалистов и создают для них уникальные условия для ассимиляции в Кремниевой долине, Казахстан принимает заурядных строителей, нефтяников, рабочих. Что в нашей политике привлечения иностранной рабочей силы не так?

Из Китая, вестимо

Центр развития трудовых ресурсов подготовил анализ состояния иностранной рабочей силы (ИРС) в Казахстане за последние три года. Выяснилось, что количество выдаваемых разрешений на привлечение в экономику специалистов и неквалифицированной рабочей силы из-за границы за последние 3 года имеет тенденцию снижения, что не может не радовать. А в этом году еще и пандемия существенно сократила количество разрешений на привлечение иностранной рабочей силы – в 3,2 раза.

Структура привлекаемой ИРС уникальна в каждом регионе Казахстана и, в первую очередь, зависит от экономических особенностей региона. «Предприятия в основном привлекают высококвалифицированных иностранцев, за исключением ВКО и Алматинской области, где в основном привлекались ИРС со средним уровнем навыков», — отмечают авторы исследования.

Лидер по привлечению экспатов — Атырауская область: там сконцентрировано 52,5% привлекаемой ИРС. Также активно приглашают на работу иностранцев Восточно-Казахстанская и Западно-Казахстанская области, Нур-Султан, Алматы и Алматинская область. На эти регионы приходится 35,5% от всех привлекаемых иностранных специалистов.

В структуре ИРС преобладают граждане Китая, за 5 месяцев 2020 года их доля по выданным разрешениям составила 13,6% — 1177 человек. Большой поток общих мигрантов в первом квартале 2020 года также наблюдался из Узбекистана, России, Кыргызстана и Туркменистана.

«Требования о свободном передвижении рабочей силы в рамках ЕАЭС вносят свои коррективы на рынок труда. Так, договор о ЕАЭС закрепил равные права для граждан стран-участниц на работу и свободное перемещение трудящихся по всей территории союза. Таким образом, в рамках ЕАЭС эта рабочая сила не является ИРС, в связи с чем, на них система квотирования не распространяется», — объясняют эксперты.

Конечно, трудовым мигрантам стало проще передвигаться. Так, согласно официальным данным, по итогам 1-го квартала 2020 года из Кыргызстана въехало112 мигрантов (в 2019 году – 374 чел.), из России – 912 (в 2019 году – 3 378 чел.). В 2019 году количество мигрантов из Таджикистана составило 172 чел., в первом квартале текущего года – 39 чел. Активизации этого потока способствует то, что с 2018 года увеличены сроки пребывания граждан Казахстана и Таджикистана на территории сторон без обязательной регистрации сроком до 30 дней, а также пребывание на территории сторон до 90 дней после пересечения государственной границы.

В целом же среди стран СНГ по количеству мигрантов, прибывающих в Казахстан, лидируют граждане Узбекистана, их численность в 2019 году составила – 4 174 человека, в первом квартале 2020 года – 1 273 человек.

Где востребованы иностранцы?

47,3% приглашенных до 15 июня 2020 года работает в строительной индустрии. «Это связано с тем, что во все регионы без исключения привлекаются данные специалисты в связи с реализацией крупных проектов с участием иностранных инвесторов», — поясняют авторы документа.

На втором месте, и это удивительно, сельское хозяйство (13,7%), но, увы, это всего лишь сезонные рабочие. Неужели на земле уже некому работать?

Деятельность в области административного и вспомогательного обслуживания на третьем месте (12%), определяется тем, что в нее входят руководители всех уровней квалификации. На четвертом месте горнодобывающая промышленность (в среднем 7,8%).

«В настоящее время на территории РК были сокращены выдачи разрешений в ряде отраслей. Так, сокращение количества квот отразилось на снижении количества привлекаемых ИРС в таких отраслях как сельское хозяйство (-2,3%), горнодобывающая промышленность (-1,2%), профессиональная, научная и техническая деятельность (-1,5%) и обрабатывающая промышленность (4,6%). Противоположная тенденция отразилась в большей степени на отрасли строительства (+5,3%), где большинство проектов, несмотря на пандемию, реализуется в штатном режиме», — описывают текущую ситуацию в сфере привлечения ИРС аналитики.

Как защитить отечественную рабочую силу?

Изучив вопрос привлечения рабочей силы в Казахстан, эксперты обращают внимание на то, что в стране необходимо сформировать развитый профессиональный рынок труда. Главное, что нужно сделать: учитывать реальный потенциал местных трудовых ресурсов того или иного региона, более точно управлять процессами трудовой миграции, поддерживать мобильность населения.

Так, например, выяснилось, что среди привлекаемых специалистов из-за рубежа преобладают инженеры, неквалифицированные рабочие, механики и техники. Среди инженеров ИРС преобладают инженеры по сварке. И как будто бы действительно таких специалистов – дефицит. По другим же специальностям все еще наблюдается не соблюдение работодателями требований по замещению местными кадрами.

«Особенно, высокая численность среди ищущих работу среди отечественных кадров в целом по инженерным специальностям (за исключением упомянутых выше инженеров по сварке), механикам, техникам, сварщикам и электрикам. Так, например, с начала текущего года в страну было привлечено 1 875 инженеров различных направлений из других стран, в то же время по данным электронной биржи труда (ЭБТ) количество отечественных специалистов аналогичной профессии, находящихся в поиске работы составляет 5 243 человека, т.е. больше в 2,8 раза. Если углубиться по привлечённым родственным профессиям инженеров, то, согласно данным ЭБТ, местных инженеров-строителей больше в 4,6 раза, инженеров-электриков в 2,6 раза и инженеров-технологов в 4,2 раза по сравнению с выданными разрешениями», — отмечают аналитики.

Чтобы соблюдать интересы местных работников, аналитики Центра развития трудовых ресурсов предлагают вести учет иностранцев, которые прибыли для самостоятельного трудоустройства, внедрить систему мониторинга передвижения рабочей силы в рамках Договора ЕАЭC, разработать механизмы защиты внутреннего рынка труда, особенно от неквалифицированных и нелегальных мигрантов. В конце концов, прийти к тому, чтобы обязать работодателей замещать иностранных специалистов отечественным и установить требование по местному содержанию кадров.

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