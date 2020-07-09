Нур-Султан. 9 июля. КазТАГ – По мнению заместителя председателя Национального банка РК (НБ РК) Алии Молдабековой, сохраняется неопределенность по поводу сценария восстановления мировой экономики, сообщает пресс-служба Нацбанка.

«Опасения касательно начала второй волны коронавируса на фоне роста числа заболевших в США и Бразилии несколько сбавили оптимизм. Поэтому сохраняется неопределенность по поводу сценария восстановления мировой экономики. В ответ на это мировые центральные банки продолжают меры стимулирования экономик. ЕЦБ решил увеличить программу выкупа активов, ФРС США заявила, что не будут поднимать ставки до конца 2022 года», — сообщила Молдабекова в четверг.

Она отметила, что март-апрель 2020 года были периодом значительного стресса для финансовых рынков, а в мае появлялись первые признаки улучшения ситуации.

«Однако, несмотря на то, что цикл восстановления запущен, уязвимости все еще сохраняются. В начале июня выходил ряд позитивных новостей для финансовых рынков. Данные по рынку труда в США за май стали определенным положительным сигналом – индекс доллара США к валютам ведущих стран мира откатился к отметкам начала года, наблюдалось улучшение аппетита инвесторов к рисковым активам. Кроме того, 6 июня страны ОПЕК+ продлили действие сделки по сокращению добычи нефти до конца июля. На этом фоне цены на нефть закрепились на уровне выше $40 за барр», — отметила зампред НБ РК.