Дополнительно 50 тыс. тестов на определение КВИ пообещала направить Россия в Казахстан

Алматы. 10 июля. КазТАГ – Дополнительно 50 тыс. тестов на определение коронавирусной инфекции (КВИ) планирует направить Россия в Казахстан до конца июля, сообщает ТАСС.

«В ближайшие дни с учетом осложняющейся эпидемиологической ситуации в республику будут направлены дополнительно 50 тыс. тест-систем и реагентов. Оказание помощи Казахстану осуществляется также по линии российских некоммерческих организаций, более 100 тыс. масок, 20 тыс. пар перчаток, термометры, антисептики и многое другое – это не полный список, было и многое другое, что в качестве посильной помощи представители российского гражданского сектора направят в течение июля в регионы Казахстана», — сказала официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова.

По ее словам, первая партия медицинской помощи от российских некоммерческих организаций (НКО) будет доставлена в Казахстан 15 июля.

«Всего с начала пандемии Россия уже предала Казахстану 18 тыс. тест-систем», — уточнила Захарова.