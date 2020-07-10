Канал поставок китайского «Парацетамола» пытаются установить полицейские в Алматы

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Алматы. 10 июля. КазТАГ – Канал поставок китайского «Парацетамола» пытаются установить полицейские в Алматы, сообщает пресс-служба департамента полиции (ДП) города.

«За три дня пресечено 11 фактов незаконной реализации лекарственных средств и медицинских изделий. В ходе обысков изъято 1,2 тыс. упаковок, в которых находилось 24 тыс. лекарственных средств, а также 9 тыс. экспресс-тестов на COVID-19 на общую сумму Т2,5 млн. Среди изъятого также имеется «Парацетомол» китайского производства. В настоящее время устанавливается канал поставки данного препарата в Казахстан», — сообщил в пятницу начальник ДП Алматы Канат Таймерденов.

Он добавил, что по всем указанным фактам проводятся досудебные расследования.

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