Семьям медиков, умерших от пневмонии, выплатят компенсацию – Шукеев

Шымкент. 10 июля. КазТАГ – Семьям медиков, умерших от пневмонии, выплатят компенсацию, сообщает аким Туркестанской области Умирзак Шукеев.

«Труд врачей, которые делают все возможное, чтобы помочь пациентам в трудную минуту неоценим. И за это я им благодарен. К сожалению, есть врачи, которые умерли во время эпидемии. Наша обязанность — оказать надлежащую помощь их семьям», — заявил Шукеев на онлайн-брифинге в Региональной службе центральных коммуникаций.

Как уточняется, в Туркестанской области коронавирусной инфекцией заразились 132 медицинских работника, из них 24 выздоровели. Пять врачей умерли от пневмонии.

Отмечается, что в регионе 17 368 медицинским сотрудникам, привлеченным к противоэпидемическим мероприятиям в рамках борьбы с коронавирусной инфекцией, за март-июнь месяцы по трем группам риска заражения была выплачена надбавка в размере Т2 867,1 млн.