Алматы. 10 июля. КазТАГ – Подпольная аптека работала в косметическом магазине в Алматы, сообщает пресс-служба департамента полиции (ДП) города.

«Сотрудниками управления криминальной полиции совместно с представителями ДЭР по городу Алматы задержаны двое граждан, которые в магазине по продаже косметики развернули подпольную аптеку, реализовывая там лекарственные препараты. На данный вид деятельности лицензии магазин не имел», — говорится в распространенном в пятницу сообщении.

Отмечается, что в ходе проведения следственных мероприятий на вышеуказанном объекте всего изъято свыше 11 тыс. таблеток различных наименований и более 100 ампул на общую сумму Т1 119 200.