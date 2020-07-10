Контролировать обязательства бизнеса по сохранению занятости и зарплат поручил Токаев

Нур-Султан. 10 июля. КазТАГ – Контролировать обязательства бизнеса по сохранению занятости и зарплат поручил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, сообщает пресс-служба Акорды.

«Мы обязаны контролировать встречные обязательства бизнеса. В первую очередь, в части сохранения занятости и зарплаты. Правительству и Атамекен поручается в течение двух месяцев завершить работу по обеспечению цифрового контроля встречных обязательств бизнеса», — поручил Токаев на расширенном заседании правительства в пятницу.

Также, по его словам, «важно не прекращать работу по привлечению прямых иностранных инвестиций». Он отметил, что инвесторы ищут стабильную среду, новые ниши для вложения, «поэтому необходимо полноценно использовать имеющиеся возможности нашей страны».

«Пандемия коронавируса, как ни странно, способствовала появлению новых ниш, возможностей. Поэтому помимо максимального насыщения внутреннего рынка, мы должны создать конкурентоспособный экспортный товар и обеспечить его доставку на рынки в самые короткие сроки», — добавил Токаев.