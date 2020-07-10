Алматы. 10 июля. КазТАГ – Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил правительству и Нацбанку проработать пакет мер на случай ухудшения ситуации, сообщает корреспондент агентства.

«Поручаю правительству и Нацбанку проработать пакет дополнительных мер поддержки отраслей и населения на случай ухудшения ситуации. В то же время господдержка должна быть направлена на получение максимального эффекта. Мы находимся в бюджетном цикле, есть возможность определить финансовые приоритеты. Главное – это экономика и занятость», — сказал Токаев на расширенном заседании правительства в пятницу.