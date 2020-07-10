Введение нового карантина может еще более усложнить ситуацию в экономике – Токаев

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Нур-Султан. 10 июля. КазТАГ – Введение нового карантина может еще более усложнить ситуацию в экономике, считает президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

«В первую очередь следует обеспечить эффективную реализацию уже принятых антикризисных решений. Надо иметь ввиду, что введение новых карантинных мер может еще более усложнить ситуацию в экономике. У Правительства должен быть соответствующий план действий», — поручил Токаев на расширенном заседании правительства в пятницу.

На заседании правительство представило отчет об итогах социально-экономического развития страны за первое полугодие 2020 года. Также рассматривались меры по борьбе с коронавирусом, ход реализации поручений главы государства по основным направлениям деятельности правительства и задачи на предстоящий период.

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