Токаев о соответствии министров и акимов должностям: Полагаю, решите в пользу государства

Нур-Султан. 10 июля. КазТАГ – Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил мнение, что действующий состав правительства в вопросе соответствия занимаемым должностям примет решение в пользу государства, сообщает пресс-служба Акорды.

«Новый курс предусматривает новых исполнителей – образованных, решительных, инициативных, деловых и честных. Теперь задумайтесь: соответствует ли присутствующая здесь команда указанным критериям. Полагаю, члены правительства, акимы трезво оценят свои возможности, хотя с самокритикой у нас было трудно, и примут решение в пользу государства», — сказал Токаев на расширенном заседании правительства в пятницу.

Он отметил, что кризис показал социальные диспропорции в казахстансом обществе, «скепсис и недоверие граждан к местным и центральным властям».

«Нужна перестройка госуправления. Она станет частью политической реформы, предусматривающей значительное усиление местного самоуправления. Сейчас же становится все более важной задача подбора кадров для выполнения качественно новых задач», — подчеркнул глава государства.

Ранее Токаев дал кабмину две недели, после которых будет поставлен вопрос о способности правительства решать поставленные задачи в нынешнем составе.