На что НПП «Атамекен» тратит деньги?

Экономика 162 0
Бизнес больше не хочет спонсировать национальную палату предпринимателей

«Получил письмо от НПП «Атамекен». Обрадовался. Решил, что НПП направила бизнесменам письмо поддержки или рекомендации в условиях карантина. Но увы. Снова выставили счет на 278 355 тенге. Это обязательные членские взносы», — написал на своей личной странице Facebook Санжар Бокаев.

Предыстория вопроса такова. Когда создавалась палата, у нее были грандиозные планы: защищать бизнес, развивать взаимосвязи с государственными органами, находить концептуальные решения по развитию бизнеса и экономики. Изначально предполагалось, что членство в Атамекене будет добровольным. Но на каком-то этапе решили, что так нельзя. И сделали ход конем.

Атамекен

Интернет-газета ЗОНАКЗ ранее писала о том, что закон о НПП был принят в июле 2013 года, где прописали уже обязательное членство всех коммерческих компаний, включая национальные компании, банки и ИП. И только в сентябре была создана НПП совместным решением правительства и Национальной экономической палаты (НЭП) «Союз Атамекен».

Вот как все удачно сложилось! Еще не было в помине никакой НПП, но под нее написали закон. А потом, в январе 2015 года, когда уже все обкатано, – мат в три хода – НЭП отдает свое гордое имя «Атамекен» Национальной палате предпринимателей и становится законной структурой с большими полномочиями, правами и возможностями.

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Бизнес не сразу понял, что произошло. Опомнился только тогда, когда стал получать счета на оплату. Оказалось, что коммерческие компании автоматически становятся членами НПП и обязаны содержать ее.

Куда уходят миллиарды?

 «Я и без того оплачиваю 9 видов налогов: ОПВ, НДС, ИПН, Социальные отчисления, Социальный налог, ОСМС, налог на транспорт, налог за наружную рекламу, эмиссию от передвижения источников. Этого, видимо, мало. Нас на законодательном уровне обязали оплачивать членские взносы палате, в услугах которой мы не нуждаемся. На деле получается, что узаконили «рэкет», — пишет Санжар Бокаев.

Недовольные голоса слышны лишь изредка – далеко не все бизнесмены могут позволить себе возмутиться положением вещей. Увы, но НПП, возглавляемая зятем первого президента Тимуром Кулибаевым, обладает слишком большим административным потенциалом и бизнесмены, конечно, опасаются, как бы эта палата не стала для них асфальтным катком. Ей бы, конечно, пойти по другом у пути, наработать авторитет, сделать членство привилегией.

«Почему бы Атамекену не работать так, чтобы мы, предприниматели, хотели стать членами палаты и платить взносы по желанию? Да, понимаю, это сложно. Легче всех нагнуть. Дорогие мои, с такими бюджетами, как у вас, даже самый безнадежный менеджер может что-либо организовать. Попробуйте сделать что-нибудь без поборов с бизнеса. Сократите число своих работников и свои представительские расходы. Хватит за наш счет продвигать не наши интересы!», — считает бизнесмен.

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Он не желает, чтобы его компания была членом НПП, но ее заставили по закону. Он не хочет платить членские взносы (действительно, есть кому помогать в коллективе во время карантина), но положено по закону.

«Что это за законы, которые душат бизнес? Мы требуем отмены п. 4 статьи 29 Закона РК «О национальной палате предпринимателей РК», обязывающей весь средний и крупный бизнес оплачивать взносы! НПП нам еще ставит сроки оплаты, проверяет сколько мы платим налогов и высчитывает, сколько мы должны им оплатить», — возмущается Санжар Бокаев.

Он предлагает НПП «Атамекен» отменить сбор обязательных членских взносов с бизнеса за 2020 год. Почему бы не поддержать бизнес – ведь даже государство предоставило нулевую ставку на соцотчисления до1 октября?

Более того, в условиях пандемии, считает бизнесмен, следовало бы вернуть бизнесу прошлогодние взносы: «Это будет реальная поддержка, а не просто слова. В некоторых странах вернули часть налогов бизнесу. Кто сколько оплатил, тот на эту сумму и получил поддержку. Согласитесь, такой подход мотивирует платить больше налогов и взносов!»
Ну а поскольку пока де-юре компания Бокаева является членом НПП и в 2019-м оплатила 265 125 тенге в качестве членских взносов, то он просит палату отчитаться, сколько денег с бизнеса собрал Атамекен в прошлом году и куда были потрачены эти миллиарды.

Синекура для НПП

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Система обязательного членства – это гениальная идея, которой мог бы позавидовать даже великий комбинатор Остап Бендер. Хочешь-не-хочешь, а раз есть бизнес, ты обязан стать членом НПП. А поскольку ты входишь в семью палаты, то хочешь-не-хочешь, обязан платить членские взносы.

Это покруче, чем коммунистическая партия или комсомольская организация. Тогда, в советские времена, у нас хотя бы выбор был, вступать в партию или комсомол или нет. А сейчас выбора нет. Хотя НПП – внешне похожа на общественную организацию.

Внешне действительно похожа – имеет всю необходимую атрибутику: закон, центральный аппарат, региональные ячейки, членские взносы, яркого лидера, съезд. Но при этом облачена большой властью, несвойственной для общественной организации. Например, она имеет прямой доступ к сведениям об уплате налогов, от размера которых и считает обязательные членские взносы! И получается, что это не членские взносы вовсе, а еще один налог – только в пользу не государства, а частной конторы под названием НПП «Атамекен».

Абсурд высшего порядка. Для бизнесменов, конечно. А для НПП – синекура, неиссякаемый пассивный доход. В 2019 году палата ожидала поступления обязательных членских взносов на сумму 8,450 млрд. тенге. Сумма не круглая, но – впечатляющая! Фактически поступило на 2 млрд. меньше, но ничего, терпимо! На этот год запланирована почти такая же сумма – 8,433 млрд. Можно жить – не тужить…

P.S. Еще один бизнесмен – Адилбек Бектибаев – задался вопросом, сколько денег тратит центральный аппарат НПП «Атамакен» на аренду в городе Нур-Султан? И кто владелец арендуемого здания, а, значит, бенефициар?

P.P.S. Бизнесмены просят свои запросы считать официальными и ждут ответа от НПП. Дождутся ль?

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© ZONAkz, 2020г. Перепечатка запрещена. Допускается только гиперссылка на материал.

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