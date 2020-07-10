«Пора избавляться от слабых звеньев», или Решения, которые ждут от Токаева». «Правительство в огне: переживет ли команда Мамина коронавирусный кризис?». «С марта на свободу вышли сразу несколько высокопоставленных сидельцев». «Той – это результат племенного сознания»

Сетевой Казахстан 10 июля 2020г.

SPUTNIKNEWS . KZ . ««Пора избавляться от слабых звеньев», или Решения, которые ждут от Токаева» — В отношении предстоящего заседания Кабмина, политологи уверены, что кардинальных кадровых решений не будет. Так как для полной смены правительства необходимы депутаты, а они, закрыв сессию, ушли на каникулы. И, тем не менее, эксперты предполагают, что Токаев произведет точечные перестановки. Уразгали СЕЛЬТЕЕВ подчеркивает, что для власти настала пора дать честные ответы без увиливания и сокрытий — Токаев совершил волевой шаг, признав ошибки, просчеты, недоработки и провалы в работе системы. При этом ключевые посылы направлены министрам и акимам, которым пора менять подходы, стиль и отношение к работе, либо менять будут их. Настало время удалять слабые звенья решительно и бесповоротно.

CAMONITOR . KZ . «Правительство в огне: переживет ли команда Мамина коронавирусный кризис?» — Казахстанское правительство потерпело фиаско в противостоянии с коронавирусной инфекцией. В любой другой ситуации логичным решением была бы его отставка, однако в условиях эпидемии, экономического кризиса и продолжающегося транзита власти такой шаг многим экспертам видится сомнительным. Нет смысла менять коней на переправе, да и не факт, что новая команда проявит себя лучше. Пока в стране не будет выработан адекватный экономический курс, любое правительство обречено на неэффективность, считает наш сегодняшний гость политолог Данияр АШИМБАЕВ — Качество госуправления оказалось ниже плинтуса. Стало очевидно, что нужно кардинально менять подходы не только в сфере здравоохранения, но и в системе образования, социальной политики, в том, что касается создания рабочих мест, макроэкономики. Мы столкнулись с тем, что во власти элементарно не осталось экономистов, способных четко сформулировать эти подходы и выработать принципы, на которых они будут реализовываться.

«10 вопросов к Минздраву по теме COVID-19» — Министерства здравоохранения РК ответило на часто задаваемые вопросы граждан на тему COVID-19 — 5. Президент ТОКАЕВ поручал довести уровень тестирования на коронавирус до 35 тысяч тестов в день. К какому сроку вы планируете реализовать это поручение? — До середины августа. Для этого за счет средств, выделенных Правительством, уже закупается 15 стационарных и 5 мобильных ПЦР-аппаратов. Дополнительно будет закуплено 8 передвижных лабораторий для проведения ПЦР-тестирований. В общем, на сегодняшний день в стране функционирует 46 лабораторий, которые имеют в своем арсенале ПЦР-анализаторы. С начала марта по стране проведено всего 1 662 291 ПЦР тестов, из них положительных 80 996, что составляет 4,8%. Для увеличения пропускной мощности с этого месяца дополнительно забор тестов будет проводиться мобильными бригадами и скорой помощью.

TIME . KZ . Петр СВОИК — «Правильно ли, что власти пошли на возобновление карантина?» — Спасибо, что не вернули блокпосты и почти полное закрытие МСБ. Но за отмену 42500 кому говорить спасибо? Хотя если встать в положение руководства страны, то выбрана где-то даже «золотая серединка»: ничего не предпринимать в ответ на рост заболеваний совершенно невозможно, но и возвращать жесткий карантин – тем более. Итак: действия властей в текущей оперативной обстановке – адекватны ситуации. До перелома в войне с вирусом еще далеко…

FORBES . KZ . «Саакашвили — казахстанцам об успехах своих реформ: Я посадил своих друзей детства» — Власти, несмотря на временные и денежные ресурсы, не смогли подготовиться к эпидемии, не сумели оказать поддержку тем, кто в ней нуждается, и оказались неспособны на настоящие реформы. Так вкратце можно обрисовать претензии, предъявленные участниками онлайн-мероприятия под названием «Народный мозговой штурм», прошедшего в среду, 8 июля. Инициатором обсуждения стал союз промышленников и предпринимателей «Ел Тiрегi», которому удалось собрать у мониторов таких авторитетных спикеров, как экс-президент Грузии Михаил СААКАШВИЛИ, бизнесмен Маргулан СЕЙСЕМБАЕВ, общественный деятель Асылбек КОЖАХМЕТОВ, советник президента Олжас ХУДАЙБЕРГЕНОВ и др. Почти каждый участник обсуждения не только критиковал действия правительства, но и вносил свои предложения по выходу из кризиса.

«Какие ошибки допустило «бывшее руководство Минздрава»» — По мнению профессора медицины Вячеслава ЛОКШИНА, ответственность за тяжесть ситуации с Минздравом должны разделить Министерство внутренних дел и акимы населенных пунктов — Министерство здравоохранения виновато в сложившейся ситуации в последнюю очередь — разве что плохо прогнозировали поведение людей. Обычно за карантин и его продление до момента появления вакцины отвечают совсем другие ведомства. Людей можно только испугать — высокими штрафами, примерами, но, к сожалению, этого сделано не было. А карантин не может быть прекращен до тех пор, пока не появится вакцина или не переболеет большая часть населения страны, — уверен он.

DIALOG . KZ . «Слухи о смерти экономики Казахстана оказались сильно преувеличенными?..» — Экономический курс партии власти Казахстана «Nur Otan» в последние годы был наиболее критикуемым ее противниками. Которые заявляли, что республика так и не слезла с «нефтяной иглы», а провозглашенная властями страны диверсификация экономики, которая являлась одним из основных постулатов партийной платформы «Nur Otan», потерпела полный крах. Однако пандемия коронавируса наглядно показала обратную картину – именно заработавшие в последние годы промышленные предприятия сейчас «вытягивают» и макроэкономическую картинку страны, и становятся надежным источником дохода рядовых казахстанцев.

KAZVEDOMOSTI . KZ . Нурболат МУСАБАЕВ – «Заговоренные» — Но в последние несколько месяцев в высшем эшелоне власти, по всей видимости, наметилась новая тенденция. С марта на свободу вышли сразу несколько высокопоставленных сидельцев, еще одному остался шаг до условно-досрочного освобождения, а одному из беглецов возвращено многомиллионное имущество. Наша Фемида и раньше снисходительно относилась к осужденным агашкам, особенно если он публично покаялся и попросил о помиловании. Однако сегодня они выходят без посыпания головы пеплом. Причем отыгрываются приговоры, которые еще недавно казались бесперспективными, не с юридической, а политической точки зрения. Поэтому закономерно возникает вопрос – с чем связана такая продолжительная сессия снисходительности?

PLATON . ASIA . «Пора возвращать!» — В последнее время тема возвращения выведенных капиталов стала все чаще попадать на страницы отечественных СМИ и еще больше об этом говорится в соцсетях. Однако дальше разговоров дело не продвигается. Есть мнение, что этому причина – непонимание гражданами того, что речь идет об их деньгах, а не об каких-то абстрактных бюджетных средствах или активах каких-то государственных предприятий. На этом фоне является логичным появления призыва от имени зарубежной оппозиции к созданию инициативной группы по возвращению этих капиталов. Некоторые пояснения по этому поводу нам дал ее представитель Серик МЕДЕТБЕКОВ.

365 INFO . KZ . «Менять не бордюры и автомобили в акиматах, а управленцев — антикризисные советы экономиста» — По мнению экономиста Асета НАУРЫЗБАЕВА, повышение тарифов и налогов для бизнеса в кризис — это приговор власти. Подобные меры только усиливают кризис — в условиях, когда у людей нет денег. Их можно применять только в том случае, когда экономика растет. В кризисное же время налоги и тарифы, наоборот, снижают.

EXPRESS — K . KZ . «В графике проведения Агентством по противодействию коррупции внешних анализов коррупционных рисков «СК-Фармация» стоит в первом ряду» — Время проведения анализа коррупционного риска – июль. Основание проведения – по инициативе объекта анализа. Агентство приглашает всех желающих предоставить информацию, которая будет использована для выявления коррупционных рисков и выработки рекомендаций по их устранению. Населению действительно есть что сказать. Как объяснить внезапное исчезновение с прилавков аптек самых ходовых при эпидемии препаратов? И появление их на руках у сомнительных лиц с двойной-тройной накруткой. Только за последний день было задержано более 60 спекулянтов.

««Водка – самое действенное средство от коронавируса». В какие мифы о спиртном верят казахстанцы?» — От элитного коньяка алкоголиком не станешь, шампанское – безопасный напиток, не вызывающий зависимости, а водка – самое действенное средство от коронавируса. Вот далеко не полный список мифов, которым слепо верят многие казахстанцы. К каким печальным последствиям приводят подобные заблуждения?

CARAVAN . KZ . «Последствия пандемии будут ощущаться десятилетиями» – Эксперт Айман ЖУСУПОВА рассказала о влиянии коронавируса на казахстанское общество — К сожалению, видно, что ситуацию оборачивают себе на пользу перекупщики, эти люди сумели заработать на человеческом горе. В соцсетях много постов, осуждающих подобное поведение, к тому же люди поддерживают друг друга, делятся медицинскими препаратами. Думаю, после пандемии мы в Казахстане также будем ставить вопрос о нравственном облике бизнесменов, о том, какой вклад они внесли в борьбу с коронавирусом или, напротив, спекулировали на этом.

«Что распределяет KEGOC: электроэнергию или деньги среди своих топ-менеджеров?» — В стране утвердили предельные тарифы на электроэнергию, что неизбежно повлечет за собой рост цен за киловатт для рядового потребителя. Между тем Счетный комитет нашел нарушения в деятельности компании, управляющей электрическими сетями, KEGOC, а эксперты уверены, что роста тарифов можно было бы избежать, если навести порядок на самом первом этапе “электрической цепочки” – в энергопроизводящих компаниях.

ZAKON . KZ . «Олжас Сулейменов резко высказался о тоях в Казахстане» — Казахстанский поэт, писатель и литературовед, общественно-политический деятель, дипломат Олжас СУЛЕЙМЕНОВ назвал тои пережитком прошлого и заявил о необходимости пересмотреть отношение к праздникам в Казахстане — Той, пир – это результат племенного сознания, а не семейного. Так было всегда, когда все племя отмечало какое-либо событие. Сейчас время другое. Уже аулы, которые сейчас вошли в города, они привносят с собой свою идеологию, культуру, именно такую «племенную» что-ли, племенное сознание. Я считаю, что мы, казахи, должны бороться с нашим племенным сознанием, культура должна бороться с такой отсталостью сознания, тем более, что это очень влияет не только на культуру, но и на экономику семьи каждой.

AZATTYQ . ORG . «Тимур Нусимбеков: «Власть не любит журналистов в частности и свободу слова в целом»» — Журналист и главный редактор платформы Adamdar/CA Тимур НУСИМБЕКОВ в интервью — о том, что происходит в мире казахстанских СМИ, сложно ли это — запустить собственный стартап в журналистике и как привлечь на свой сайт думающую аудиторию.

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