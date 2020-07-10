Рассмотреть вопрос увольнения глав ФОМС и «СК Фармация» поручил Токаев

Нур-Султан. 10 июля. КазТАГ – Рассмотреть вопрос увольнения глав Фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) и «СК-Фармация» поручил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, сообщает пресс-служба Акорды.

«Нужно провести расследование, всех виновных в возникших трудностях, привлечь к ответственности. Руководителей ФОМС и «СК-Фармация» уволить или есть необходимость провести следствие», — поручил Токаев на расширенном заседании правительства в пятницу.

На заседании правительство представило отчет об итогах социально-экономического развития страны за первое полугодие 2020 года. Также рассматриваются меры по борьбе с коронавирусом, ход реализации поручений главы государства по основным направлениям деятельности правительства и задачи на предстоящий период.

Напомним, председателем правления ФОМС с марта 2019 года является Айбатыр Жумагулов, а ТОО «СК-Фармация» с апреля 2020 года возглавляет Берик Шарип.