Закон о взыскании алиментов судоисполнителями в первоочередном порядке вступил в силу в РК

Нур-Султан. 10 июля. КазТАГ – Закон о взыскании алиментов судебными исполнителями в первоочередном порядке вступил в силу в Казахстане, сообщает пресс-служба министерства юстиции РК.

«В Казахстане судебные исполнители будут взыскивать алименты в первоочередном порядке. Ранее бывали случаи, когда некоторые частные судебные исполнители затягивали сроки принятия мер принудительного исполнения, считая их менее привлекательными», — говорится в распространенном в пятницу сообщении.

27 июня президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования исполнительного производства и уголовного законодательства».

«Основной акцент в законе ставится на защиту и обеспечение своевременности реализации прав граждан путем улучшения качества исполнительного производства, в частности по социально значимым категориям дел», — отметили в минюсте.

Принятыми поправками закрепляется приоритетность исполнения частными судебными исполнителями исполнительных документов о взыскании алиментов, заработной платы, пенсий, пособий, о возмещении вреда, причиненного жизни и здоровью граждан.

«Если раньше бывали случаи, когда некоторые частные судебные исполнители затягивали сроки принятия мер принудительного исполнения, считая их менее привлекательными, то теперь не принятие в течение одного месяца принудительного исполнения по таким производствам может привести к лишению лицензии на занятие деятельностью частного судебного исполнителя. Кроме того, предписанию госинспектора труда о выплате зарплаты придается статус исполнительного документа. Эта мера позволяет гражданам чьи права нарушены работодателем быстро решать вопросы взыскания заработной платы, экономя время на суды и судебные расходы. Закон вступил в силу 8 июля 2020 года, по истечении 10 календарных дней после дня его первого официального опубликования», — сказано в сообщении.