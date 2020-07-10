Мы должны повернуть экономику лицом к народу – Токаев

Нур-Султан. 10 июля. КазТАГ – Мы должны повернуть экономику лицом к народу, заявил президент Казахстана Токаев Касым-Жомарт.

«Распылять средства и силы на сомнительные стратегии и программы у нас нет права. Настало время структурных реформ с целью повышения эффективности и конкурентоспособности национальной экономики. Особого внимания заслуживают здравоохранение, образование, низкоуглеродные технологии, НИОКР, экология. Другими словами, мы должны повернуть экономику лицом к народу», — сказал Токаев на расширенном заседании правительства в пятницу.