Мы должны повернуть экономику лицом к народу – Токаев

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Нур-Султан. 10 июля. КазТАГ – Мы должны повернуть экономику лицом к народу, заявил президент Казахстана Токаев Касым-Жомарт.

«Распылять средства и силы на сомнительные стратегии и программы у нас нет права. Настало время структурных реформ с целью повышения эффективности и конкурентоспособности национальной экономики. Особого внимания заслуживают здравоохранение, образование, низкоуглеродные технологии, НИОКР, экология. Другими словами, мы должны повернуть экономику лицом к народу», — сказал Токаев на расширенном заседании правительства в пятницу.

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