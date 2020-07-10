Нур-Султан. 10 июля. КазТАГ – В Т1,7 трлн оценил Токаев потери республиканского бюджета на 2020 год, сообщает корреспондент агентства.

«Карантин и снижение цен на нефть привели к резкому сокращению доходов бюджета. Потери доходов республиканского бюджета на 2020 год оцениваются в Т1,7 трлн. Сейчас устойчивость бюджета достигается за счет трансфертов из Национального фонда.

На этот год размер гарантированного трансферта из Нацфонда был увеличен до Т4,7 трлн. С 2021 года трансферты из Нацфонда должны носить только целевой характер. Они могут быть направлены исключительно на решение социальных проблем и инфраструктурное развитие», — сказал Токаев на расширенном заседании правительства в пятницу.