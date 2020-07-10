Нур-Султан. 10 июля. КазТАГ – Президент РК Касым-Жомарт Токаев поручил правительству исправить все недочеты программы «Цифровой Казахстан», сообщает пресс-служба Акорды.

«По мнению Касым-Жомарта Токаева, пандемия придала большой импульс цифровой экономике, но также выявила существенные недоработки и ошибки. Президент поручил правительству исправить все недочеты программы «Цифровой Казахстан» и до конца года обеспечить качественным интернетом все населенные пункты страны, где проживает свыше 250 жителей», — говорится в сообщении Акорды, опубликованном после расширенного заседания правительства с Токаевым в пятницу.

По словам главы государства, «переход на дистанционный метод обучения показал, что существуют серьезные проблемы, касающиеся качества инфраструктуры и интернета».

«Более 20% учителей не смогли дистанционно эффективно обучать, так как в домах нет полноценного интернета и компьютера. Из более 400 тыс. компьютеров, находящихся на балансе школ, только 40% оказались пригодными. Это результат работы акиматов и министерства. Акиматам необходимо немедленно подготовиться к новому учебному году, оборудовать школы и отдельные нуждающиеся семьи необходимой техникой. 1 сентября начинается новый учебный год», — подчеркнул Токаев.

Ранее на странице Акорды в Twitter сообщалось, что президент РК Касым-Жомарт Токаев сомневается

в готовности министерства образования и науки (МОН) РК к новому учебному году.