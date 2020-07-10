Токаев: Увеличение налогов может серьезно ухудшить социально-экономическую ситуацию

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Нур-Султан. 10 июля. КазТАГ – Президент РК Касым-Жомарт Токаев заявил, что увеличение налогов может серьезно ухудшить социально-экономическую ситуацию, сообщает пресс-служба Акорды.

«В правительстве обсуждается вопрос увеличения доходной части бюджета. Рассматриваются вопросы повышения ставок отдельных налогов, в том числе КПН и НДС. Можно понять правительство, так как это самый доступный способ увеличения поступлений в бюджет. Но в условиях, когда нужно оживлять экономику, механическое увеличение налогов может серьезно ухудшить и без того непростую социально-экономическую ситуацию. Поэтому подойти к данному вопросу нужно максимально взвешенно», — сказал Токаев на расширенном заседании правительства в пятницу.

По его словам, для обеспечения стабильности бюджета необходимо сократить неэффективные расходы. Предлагается рассмотреть дополнительные резервы за счет малоэффективных для экономики налоговых льгот.

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